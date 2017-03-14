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Московский листок

На юго-востоке Москвы зафиксировано трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 0

На юго-востоке Москвы зафиксировано трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода

Станции экомониторинга минувшей ночью зафиксировали значительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в нескольких районах в ЮВАО.

В частности, в Люблино (ул. Головачева) предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 3,15 раза. Уровень содержания сероводорода в районе Выхино-Жулебино ночью превышал допустимый в 2,73 раза, в районе Капотня - в 1,24 раза, в районе Люблино (ул. Совхозная) - в 1,2 раза, в Рязанском районе - в 1,36 раза, передает Интерфакс.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в столице ожидается ухудшение экологической обстановки из-за теплой, безветренной погоды, которую удерживает малоподвижный антициклон.

 



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