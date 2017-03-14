Пилот разбившегося в Сочи Ту-154 сам посадил самолет на воду

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, рухнувший в Черное море 25 декабря 2016 года, сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова". Как сообщает газета "Коммерсант", к такому выводу пришли эксперты, задействованные в технической части расследования.

Как показало 3D-моделивание, самолет взлетел в штатном режиме. Машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала. По словам собеседников издания, примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360-370 км/ч, а сразу после этого на борту стала "стремительно развиваться нештатная ситуация". Выразилась она в том, что управляющий пилот - командир экипажа Роман Волков фактически перевел машину в режим посадки. Как показало моделирование, самолет до самого столкновения с водой снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.

По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта.

Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как сверху, так и снизу — в виде отражений на поверхности воды. В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям.

Издание отмечает, что военные специалисты изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, а также проверяют его летную подготовку.

В самом Минобороны версию о возможной ошибке экипажа отвергают, отмечая опытность и безупречный послужной список пилотов разбившегося самолета.