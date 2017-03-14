Попавших под санкции россиян могут освободить от налогов

Подпавших под международные санкции физических лиц могут освободить от уплаты налогов в РФ, даже если они имеют статус налоговых резидентов России. Как сообщает РБК, соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрил комитет Думы по бюджету. Согласно документу, для освобождения от налогов, нужно будет подтвердить, что в том же налоговом периоде они были налоговыми резидентами иностранного государства. Срок нахождения на территории страны значения не имеет. Перечень государств, их объединений, союзов и учреждений, чьи санкции дадут россиянам право освободиться от статуса налогового резидента России, должно будет составить правительство России. Таким лицам нужно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу, подтвердив свое зарубежное налоговое резидентство специальным сертификатом, выданным налоговиками иностранных государств.

При этом, закон будет иметь обратную силу: на освобождение от статуса налоговых резидентов России смогут претендовать лица, подпавшие под санкции, начиная с 1 января 2014 года. Заявления о непризнании их российскими нерезидентами в 2014–2016 годах они должны будут подать в ФНС до 1 июля 2017 года, следует из поправки. Смогут ли они претендовать на возврат уже уплаченных налогов, в законопроекте не уточняется.

Издание отмечает, что именно в 2014 году были введены персональные санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний из окружения президента России Владимира Путина. Спустя месяц Путин подтвердил, что в число подпавших под ограничительные меры лиц вошли его друзья и знакомые. «Да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы еще до того, как мы были знакомы... Мне не стыдно за моих друзей», - сказал Путин в ходе прямой линии 17 апреля 2014 года. В частности, санкции коснулись владельца Volga Group Геннадия Тимченко, владельца «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, владельца СМП Банка Бориса Ротенберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, экс-президента РЖД Владимира Якунина, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Напомним, накануне Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев санкции против 150 граждан России, ДНР и ЛНР, а также 37 организаций. Решение вступит в силу 14 марта после публикации в Официальном журнале ЕС.