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Московский листок

Питерские власти требуют передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 0

Питерские власти требуют передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе

Администрация Санкт-Петербурга попросила директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище к 16 апреля, сообщает РБК со ссылкой на двух источников, близких к Минкультуры, и федерального чиновника. По словам собеседников издания, такая спешка обусловлена тем, что у чиновников "есть желание" приурочить передачу всего собора РПЦ к Пасхе. Отмечается, что распоряжение было отдано устно, никаких письменных директив на этот счет нет.

Речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей, уточнил источник издания, близкий к Минкультуры. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга, крупнейший в городе. "По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и (Музея) истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс (передачи Исаакиевского собора РПЦ)", - пояснил собеседник.

Источник в музее "Исаакиевский собор" подтвердил агентству, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, поскольку у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет. При этом он отметил, что существует много нерешенных вопросов: как успеть описать все объекты, прежде чем передавать; что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря; как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу. Но самое главное — не ясно, на каком основании надо предпринимать что-либо, если до сих пор отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу Исаакия.

 



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