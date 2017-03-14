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Московский листок

Иванов-младший утвержден на пост президента "Алросы"

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 1

Иванов-младший утвержден на пост президента "Алросы"

Наблюдательный совет "Алросы" принял решение о назначении Сергея Иванова президентом компании сроком на три года, говорится в сообщении алмазодобывающей компании.

Директива о назначении Иванова главой "Алроса" была подписана Дмитрием Медведевым в начале марта 2017 года. 36 летний Сергей Иванов сменил на этом посту Андрея Жаркова, руководившего компанией с апреля 2015 года.

Сын экс-главы администрации президента России до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет одну из крупнейших страховых компаний России - страховую группу «СОГАЗ». Еще раньше Иванов-младший занимал должность зампредседателя правления Газпромбанка, на которую был назначен в 24 года.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Рулька написал 14.03.2017 11:34
Восточный вождизм, тотальное воровство и семейственность сближает фашистский режим Пукина с самыми отсталыми и жестокими режимами!
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