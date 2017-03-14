Путин наградил Наину Ельцину орденом "Святой великомученицы Екатерины"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вдовы первого президента РФ Бориса Ельцина Наины Ельциной орденом "Святой великомученицы Екатерины", сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что награда была вручена Ельциной "за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности".

Напомним, что 14 марта Наина Ельцина отмечает свое 85-летие. Как сообщает телеканал "Дождь", в Кремле по инициативе президента Владимира Путина в день рождения юбилярши пройдет прием, а государственные каналы покажут фильмы о бывшей первой леди.