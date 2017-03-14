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Московский листок

Рогозин-младший назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 3

Рогозин-младший назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

Сын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, сообщает пресс-служба ОАК.

"Ему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной Корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации. При этом одной из ключевых задач будет удовлетворение спроса Минобороны и других органов исполнительной власти на обновление парка транспортных самолетов, - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что решение о переходе господина Рогозина в Объединенную авиастроительную корпорацию принимали президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (является председателем совета директоров ОАК).

Ранее 33 летний Рогозин-младший работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Жюльен написал 14.03.2017 11:58
Тупизна и преступность правят страной!
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(без названия)
стоик691 написал 14.03.2017 11:56
Отбросы общества в нынешней ситуации пользуются успехом?
Чем тупее - тем выше, посмотрите на Айфончика и Иванова?
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сегодня просто праздник какой-то
kerg написал 14.03.2017 11:53
сынули наших выдающихся государственных деятелей наступают по всем фронтам. Один посажен на алмазы, другой на авиацию.
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