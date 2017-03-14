Рогозин-младший назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

Сын курирующего ОПК вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, сообщает пресс-служба ОАК.

"Ему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной Корпорации, а также выстроить единый контур управления программами транспортной авиации. При этом одной из ключевых задач будет удовлетворение спроса Минобороны и других органов исполнительной власти на обновление парка транспортных самолетов, - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что решение о переходе господина Рогозина в Объединенную авиастроительную корпорацию принимали президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (является председателем совета директоров ОАК).

Ранее 33 летний Рогозин-младший работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.

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