Яровая оказалась самым полезным депутатом Госдумы

Вице-спикеры Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая возглавила рейтинг "полезности депутатов Госдумы". Как передает ТАСС, в тройку самых "полезных" "народных" избранников вошли также единороссы Сергей Неверов и Павел Крашенинников.

Отмечается, что рейтинг был составлен политологами Алексеем Мартыновым и Дмитрием Гусевым при участии более 420 экспертов, политтехнологов и журналистов. Оценка производилась на основании четырех показателей: народного голосования, медийности, активности парламентария в работе Госдумы и экспертного индекса работы в регионе.

Отмечается, что в рейтинг не были включены спикер Госдумы и лидеры четырех думских фракций, поскольку их оценки значительно опережали всех.

Яровая заняла первое место с коэффициентом полезности 63,13. Секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, ставший вторым, получил коэффициент 62,01, а председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, замкнувший первую тройку, - 49,65.

Четвертое место занимает глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пятое - справоросс Валерий Гартунг, шестое - его коллега по фракции, председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Кроме того, в первую десятку входят единоросс Андрей Исаев, коммунист Николай Коломейцев, вице-спикер от "Единой России" Петр Толстой и замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Кроме того, наибольшее количество голосов по индексу народного голосования получили Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская, Владимир Бурматов.

По индексу медийной активности после Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.