Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин поздравил с днюхой - орденом кавалерственной дамы, покровительницы Свердловска

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 0

путин ельцин орден
Путин поздравил с днюхой - орденом кавалерственной дамы, покровительницы Свердловска

Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. 14 марта, вдове первого президента России Бориса Ельцина исполнилось 85 лет. Оно и понятно - не может же президент России явиться на день рождения с банальной бутылкой, тем более, что юбилярша с этим прибором при жизни сиятельного супруга и так сильно намучимшись...

Однако же Путин ничего в простоте не делает. Большой, знаете ли, он любитель загадки загадывать.

Вот, скажем, что за орден такой? В советское время все ограничивалось орденом Трудового красного знамени либо звездой Героя социалистического труда с одновременным присвоением ордена Ленина. Ну а кому попроще - медаль. Но сиятельным особам - орден.

Про "сиятельных особ" не случайно.

Орден Святой Великомученицы Екатерины (или орден Освобождения) — орден Российской империи для награждения великих княгинь и дам высшего света, имел две степени: «большой крест» — для особ царской крови, и «малый крест», или кавалерственный — для претенденток из высшего дворянского сословия. Ну, поскольку Россия все еще пока республика (хоть и награждаем уже исключительно имперскими орденами), вдова бывшего самодержца все равно не царской крови, а токмо из высшего сословия. То есть кавалерственная дама. В народном варианте - "конь с яйцами".

От кого освободила Отечество Наина Иосифовна Ельцина? Видимо, эта историческая загадка так и останется пока неразгаданной...

Что до самой святой Екатерины, то ее существование в реальности крайне спорно. Более того, прообразом святой некоторые исследователи считают убитую христианскими фанатиками Гипатию Александрийскую, жизнеописание которой во многих местах почти в точности совпадает с житием святой. Весьма, надо сказать, подходящая святая для такого ордена.

Кстати, именно св. Екатерина назначена "небесной покровительницей" Екатеринбурга, административного центра Свердловской области, города, где от одного царя страну избавили, а другим - наделили.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдом 16-летней школьницы
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдо...
13.03.2017
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
13.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин поздравил с днюхой - орденом кавалерственной дамы, покровительницы Свердловска (0)
Яровая оказалась самым полезным депутатом Госдумы (3)
Рогозин-младший назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (3)
Путин наградил Наину Ельцину орденом "Святой великомученицы Екатерины" (4)
Иванов-младший утвержден на пост президента "Алросы" (2)
Пал смертью храбрых (1)
Питерские власти требуют передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе (1)
Попавших под санкции россиян могут освободить от налогов (6)
Пилот разбившегося в Сочи Ту-154 сам посадил самолет на воду (6)
На юго-востоке Москвы зафиксировано трехкратное превышение допустимой концентрации сероводорода (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин наградил Наину Ельцину орденом Освобождения. От кого, интересно?
Максим Калашников Максим Калашников: О "самом могущественном" и культе Ельцина
Максим Калашников Максим Калашников: Русский царь в англосаксонской упаковке
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это Кудрину надо дать почитать...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: А чем Россия отличается от Украины?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss