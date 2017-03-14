Путин поздравил с днюхой - орденом кавалерственной дамы, покровительницы Свердловска

Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. 14 марта, вдове первого президента России Бориса Ельцина исполнилось 85 лет. Оно и понятно - не может же президент России явиться на день рождения с банальной бутылкой, тем более, что юбилярша с этим прибором при жизни сиятельного супруга и так сильно намучимшись...

Однако же Путин ничего в простоте не делает. Большой, знаете ли, он любитель загадки загадывать.

Вот, скажем, что за орден такой? В советское время все ограничивалось орденом Трудового красного знамени либо звездой Героя социалистического труда с одновременным присвоением ордена Ленина. Ну а кому попроще - медаль. Но сиятельным особам - орден.

Про "сиятельных особ" не случайно.

Орден Святой Великомученицы Екатерины (или орден Освобождения) — орден Российской империи для награждения великих княгинь и дам высшего света, имел две степени: «большой крест» — для особ царской крови, и «малый крест», или кавалерственный — для претенденток из высшего дворянского сословия. Ну, поскольку Россия все еще пока республика (хоть и награждаем уже исключительно имперскими орденами), вдова бывшего самодержца все равно не царской крови, а токмо из высшего сословия. То есть кавалерственная дама. В народном варианте - "конь с яйцами".

От кого освободила Отечество Наина Иосифовна Ельцина? Видимо, эта историческая загадка так и останется пока неразгаданной...

Что до самой святой Екатерины, то ее существование в реальности крайне спорно. Более того, прообразом святой некоторые исследователи считают убитую христианскими фанатиками Гипатию Александрийскую, жизнеописание которой во многих местах почти в точности совпадает с житием святой. Весьма, надо сказать, подходящая святая для такого ордена.

Кстати, именно св. Екатерина назначена "небесной покровительницей" Екатеринбурга, административного центра Свердловской области, города, где от одного царя страну избавили, а другим - наделили.

А.Б.