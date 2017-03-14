Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россиян со сбережениями стало меньше на треть за год

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 0

Россиян со сбережениями стало меньше на треть за год

Количество россиян, у которых есть сбережения, за год сократилось на треть, говорится в исследовании Центра социологических исследований РАНХиГС. Если в 2015 году 55% опрошенных заявили, что у них имеются накопления, то в 2016 году об их наличии сообщили только 40% респондентов. При этом преимущественно участники опроса говорили о сбережениях в размере нескольких месячных доходов.

Авторы исследования отмечают, что тенденция отказа от накопления денег в пользу их траты объясняется изменением экономических ожиданий. Число людей, которые считают экономические трудности временным явлением упало за год почти на 30%. В то же время почти в два раза выросло число тех, кто считает, что экономика находится в критической ситуации (22% против 12% годом ранее). Еще 22% уверены, что в экономике начинается этап затяжного кризиса, год назад так считали 19%. Только 5% респондентов, уверены в том, что российская экономика не испытывает серьезных проблем.

"Снижение объема сбережений не было вынужденной реакцией на ухудшение благосостояния. Вероятнее всего, оно объясняется сменой экономических ожиданий и, вследствие этого, изменением стратегий финансового поведения. Люди чаще готовы тратить отложенные деньги, чем копить их, поскольку не ожидают улучшения экономической ситуации в будущем", - считают авторы исследования.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдом 16-летней школьницы
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдо...
13.03.2017
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
13.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Ельцин центру" ограничили подачу тепла и горячей воды за долги (1)
Россиян со сбережениями стало меньше на треть за год (0)
Путин поздравил с днюхой - орденом кавалерственной дамы, покровительницы Свердловска (8)
Яровая оказалась самым полезным депутатом Госдумы (5)
Рогозин-младший назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (7)
Путин наградил Наину Ельцину орденом "Святой великомученицы Екатерины" (4)
Иванов-младший утвержден на пост президента "Алросы" (3)
Пал смертью храбрых (1)
Питерские власти требуют передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе (1)
Попавших под санкции россиян могут освободить от налогов (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Что и тр. док.
Максим Калашников Максим Калашников: На чем строится пропаганда Кремля на Украине
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Виновным делают мёртвого пилота
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин наградил Наину Ельцину орденом Освобождения. От кого, интересно?
Максим Калашников Максим Калашников: О "самом могущественном" и культе Ельцина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss