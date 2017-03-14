Россиян со сбережениями стало меньше на треть за год

Количество россиян, у которых есть сбережения, за год сократилось на треть, говорится в исследовании Центра социологических исследований РАНХиГС. Если в 2015 году 55% опрошенных заявили, что у них имеются накопления, то в 2016 году об их наличии сообщили только 40% респондентов. При этом преимущественно участники опроса говорили о сбережениях в размере нескольких месячных доходов.

Авторы исследования отмечают, что тенденция отказа от накопления денег в пользу их траты объясняется изменением экономических ожиданий. Число людей, которые считают экономические трудности временным явлением упало за год почти на 30%. В то же время почти в два раза выросло число тех, кто считает, что экономика находится в критической ситуации (22% против 12% годом ранее). Еще 22% уверены, что в экономике начинается этап затяжного кризиса, год назад так считали 19%. Только 5% респондентов, уверены в том, что российская экономика не испытывает серьезных проблем.

"Снижение объема сбережений не было вынужденной реакцией на ухудшение благосостояния. Вероятнее всего, оно объясняется сменой экономических ожиданий и, вследствие этого, изменением стратегий финансового поведения. Люди чаще готовы тратить отложенные деньги, чем копить их, поскольку не ожидают улучшения экономической ситуации в будущем", - считают авторы исследования.