"Ельцин центру" ограничили подачу тепла и горячей воды за долги

Уральские энергетики ввели режим частичного ограничения подачи тепла и горячей воды в екатеринбургском "Ельцин Центре" из-за долга в размере 3,3 млн рублей, сообщает Интерфакс ос ссылкой на пресс-службу Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс". В компании уточнили, что задолженность перед энергетиками возникла у ЗАО "Клаас-Строй" - управляющей компании "Ельцин Центра" и бизнес-центра "Демидов".

"Долг накоплен за январь. На днях компания перевела нам более 2 млн рублей. Но мы не считаем, что долг погашен, поэтому оснований для восстановления подачи энергоресурсов нет", - пояснил сотрудник пресс-службы Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс".

В свою очередь пресс-секретарь "Ельцин центра" Елена Волкова заявила агентству, задолженности по энергоресурсам у центра нет. "С "Энергосбытом" "Ельцин центр" работает через подрядчика, и задолженностей на данный момент у нас нет. Поэтому центр работает в штатном режиме, проблем с теплом и горячей водой у нас тоже нет", - сказала Волкова.