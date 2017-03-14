Прокуратура пообещала взыскать с чиновников-коррупционеров 2 миллиардов рублей

В 2016 году российские чиновники совершили не подтвержденные доходами покупки на 2 миллиарда рублей, заявил во вторник генпрокурор Юрий Чайка. "По итогам контроля за расходами прокурорами заявлено 30 исков об обращении в доход государства имущества на общую сумму свыше 2 млрд. рублей, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - цитирует генпрокурора ТАСС.

По его словам, за 2016 год выявлено более 325 тысяч коррупционных нарушений. "Почти каждое четвертое из выявленных нарушений - свыше 74 тыс. - связано с предоставлением государственными и муниципальными служащими неполных или недостоверных сведений о доходах", - сказал Чайка. Генпрокурор также отметил, что по итогам минувшего года 383 чиновника были уволены в связи с утратой доверия.