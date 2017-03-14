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Московский листок

Голодец назвала уникальным явлением бедность работающих россиян

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 3

Голодец назвала уникальным явлением бедность работающих россиян

В России почти 5 миллионов человек работают, но при этом остаются за чертой бедности, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Недели российского бизнеса. "Бедность, которая фиксируется в стране, это бедность работающего населения. Это уникальное явление: работающие бедные", - цитирует чиновницу "Вести". По ее словам, в России нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы 7800 рублей (минимальный размер оплаты труда в РФ). При этом она напомнила, что в России 4,9 миллиона человек получают зарплату на уровне МРОТ. "О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги", - отметила вице-премьер.

По ее словам, "даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться на несколько другом уровне".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Уникальность из ряда вон...
СтарЧе написал 14.03.2017 15:34
Неработающие богатые - это конечно, уникальность !
При том, что все, кто работает - в полной нищете !
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в южной корее после таких слов сразу б отставку ушла.
Джукахэйнен написал 14.03.2017 15:22
ибо прилюдно созналась в собственной бесполезности
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(без названия)
vk написал 14.03.2017 15:21
Россия вообще уникальная страна.При таком богатстве недр такое бедное население...
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