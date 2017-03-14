Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин: у Медведева грипп

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 4

Путин: у Медведева грипп

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заболел гриппом, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

"Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли", - цитирует Путина Интерфакс.

Присутствующая на заседании министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь отметила, что эпидемия гриппа, сохраняющаяся в пяти регионах РФ, прекратится полностью во второй половине апреля.

"По всем прогнозам грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года", - сказала Скворцова. По ее словам, на сегодняшний день превышение эпидпорога остается лишь в пяти регионах: два из них в центральном федеральном округе, еще три в сибирском. "На прошлой неделе это было 17 регионов", - отметила она.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
понос у него
предполагаем написал 14.03.2017 16:01
После разоблачение,но об этом нельзя вслух.
Ответить
(без названия)
Урц написал 14.03.2017 15:56
Грипп-то надеюсь свиной у него?
Ответить
Ой вэй!
Ветеринар написал 14.03.2017 15:49
Ви смотрите не ширните его той вакциной, что для гоев завозят!
Ответить
Вы там держитесь, не болейте
СтарЧе написал 14.03.2017 15:39
Не уберегли, @лядь ! Горе то какое ! Скорбим, молимся, чтобы того, пора, уже... @лядь !
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдом 16-летней школьницы
В Благовещенске одержана победа алчности над стыдо...
13.03.2017
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
13.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин: у Медведева грипп (4)
Голодец назвала уникальным явлением бедность работающих россиян (3)
Прокуратура пообещала взыскать с чиновников-коррупционеров 2 миллиардов рублей (1)
"Ельцин центру" ограничили подачу тепла и горячей воды за долги (2)
Россиян со сбережениями стало меньше на треть за год (0)
Путин поздравил с днюхой - орденом кавалерственной дамы, покровительницы Свердловска (12)
Яровая оказалась самым полезным депутатом Госдумы (7)
Рогозин-младший назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (7)
Путин наградил Наину Ельцину орденом "Святой великомученицы Екатерины" (4)
Иванов-младший утвержден на пост президента "Алросы" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Выбранные места из переписки с друзьями
Дарья Митина Дарья Митина: Что и тр. док.
Максим Калашников Максим Калашников: На чем строится пропаганда Кремля на Украине
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Виновным делают мёртвого пилота
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин наградил Наину Ельцину орденом Освобождения. От кого, интересно?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss