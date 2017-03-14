Путин: у Медведева грипп

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заболел гриппом, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

"Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли", - цитирует Путина Интерфакс.

Присутствующая на заседании министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь отметила, что эпидемия гриппа, сохраняющаяся в пяти регионах РФ, прекратится полностью во второй половине апреля.

"По всем прогнозам грипп уйдет полностью где-то во второй половине апреля текущего года", - сказала Скворцова. По ее словам, на сегодняшний день превышение эпидпорога остается лишь в пяти регионах: два из них в центральном федеральном округе, еще три в сибирском. "На прошлой неделе это было 17 регионов", - отметила она.