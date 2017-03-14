Россия стала европейским лидером по числу заключенных на душу населения

Россия занимает первое место среди европейских стран по числу заключенных на душу населения, сообщает РБК со ссылкой на доклад Совета Европы. Согласно документу, на каждые 100 тыс. россиян приходится 432 заключенных, это самый высокий показатель среди европейских стран. Авторы исследования анализировали данные на сентябрь 2015 года. Тогда в России в то время было 642,5 тысячи заключенных, пятая часть которых была арестована на время следствия, а остальные - осуждены. На втором месте по числу заключенных находится Литва - на 100 тысяч жителей 277 заключенных. В среднем по Европе этот показатель составляет 139 арестованных.

Эксперты отмечают, что за последние годы плотность тюремного населения в России уменьшилась почти на треть, но все это время Россия сохраняла лидерство по этому показателю, следует из доклада. Максимальная плотность была зафиксирована в 2008 году, когда на 100 тыс. россиян приходилось 625 заключенных.

Самой распространенной статьей среди российских заключенных является убийство: за это преступление были осуждены 27,8% из отбывающих наказание. В большинстве стран Европы убийство третья по популярности статья обвинения; за него осуждены в среднем 13% заключенных.

Россия также занимает первое место среди европейских стран по числу осужденных за незаконный оборот наркотиков - на каждые 100 тыс. жителей приходится 90 осужденных по этой статье.

Кроме того, РФ обгоняет все европейские страны по продолжительности сроков заключения. Основная масса приговоренных к лишению свободы россиян получает от пяти до десяти лет колонии (37%), тогда как в среднем по ЕС этот показатель только 22%.

Россия также лидирует среди европейских стран по смертям в колониях. Смертность в российских тюрьмах составляет 61 на 10 тысяч заключенных, что более чем в два раза превышает европейский показатель. Чаще заключенные умирают только в Армении, Молдове и Черногории.