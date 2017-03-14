Скворцова заявила о небывалом росте продолжительности жизни в РФ

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на полгода и достигла 72 лет, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Мы имеем предварительные данные Росстата, Владимир Владимирович, можно сказать, что демографические показатели, определяемые состоянием здоровья россиян, улучшились, продолжительность жизни увеличилась на полгода, по предварительным данным, до 72 лет: у женщин — свыше 77 лет, у мужчин — 66,6 года", - цитирует Скворцову РИА Новости.

По ее словам, в 2016 году умерло на 17 500 человек меньше, чем годом ранее. "Важно отметить, что очень значительно, на 18% за один год, снизилась материнская смертность. Она достигла небывалых на самом деле величин для нашей страны — 8,3 на 100 тысяч родов. В 2011 году это было 16,2, то есть за пять лет в два раза, на 48%", — добавила министр.

Младенческая смертность, по ее словам, тоже снизилась на 8% и составила по итогам года 6 на тысячу родившихся живыми.

"Но в январе текущего 2017 года уже 5,1. Таким образом, опять-таки за пять лет у нас младенческая смертность снизилась более чем на 40%", — сказала она.