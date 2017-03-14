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Московский листок

Дело о госизмене Януковича передано в суд Киева

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 1

Дело о госизмене Януковича передано в суд Киева

Главная военная прокуратура Украины направила в Печерский райсуд обвинительный акт по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, заявил во вторник на брифинге в Киеве генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Это событие, как по мне, является знаковым. Не только потому, что это первый процесс над президентом Украины. Это - впервые суд рассмотрит дело главы государства, избранного громадой, за государственную измену", - цитирует Луценко агентство УНИАН.

По его словам, во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств, чтобы доказать виновность Януковича в суде. При этом Луценко отметил, что Виктора Януковича будут судить в заочном порядке.

"На сегодняшний день Виктор Янукович, который скрывается за границей предстанет перед судом в заочном заседании. Он через личный страх не будет присутствовать на суде", - отметил генпрокурор.

Напомним, 28 ноября 2016 г. генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева зачитал экс-президенту уведомление о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу в отношении пяти бывших «беркутовцев». Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 11, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик691 написал 14.03.2017 18:02
Подонка Януковича надо повесить, но он живет на Рублевке?
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