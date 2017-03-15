Подмосковный экоцид

В Народной палате Подмосковья прошел круглый стол по проблемам экологии Московской области и Рузского района.

Как выяснилось, проблемы региона аналогичны в разных его частях. В частности речь зашла о полигоне Анино, вблизи д.Анино Рузского района. Ситуация с полигоном ТБО, словно под копирку повторяет чеховскую. С единственной разницей, что официально полигон Анино закрыт и якобы не принимает мусор. Но на самом деле принимает. Причем не только из Рузского района, но и соседних Звенигородского, Истринского и даже городского округа Химки.

Полигон находится вблизи жилой зоны, и должен был закрыться в 2012 году по поручению Президента Владимира Путина, которое было дано Донских и Дворковичу (аналогичное поручение дано по полигону ТБО Кулаковский Чеховского района).

Дано, однако, не исполнено. Поручение, как и программа закрытия полигонов, бесследно канули в Лету, зато за полигоном на землях сельхоз назначения и землях Лесного фонда начали копать карьер. Якобы для хозяйственных нужд. А категорию земли старательно пытаются перевести в промышленное назначение. Причиной тому служит планируемый проект рекультивации полигона, который, по мнению Минэкологии, позволит лучше и более качественно рекультивировать полигон. При этом уже началась вырубка леса на 35 Га территории Лесфонда.

Не стану пересказывать перипетии с переводом земель Лесфонда вблизи Кулаковского полигона, они аналогичны рузским. Как, впрочем и ситуация с фильтратом, который течет с полигона Анино в реку, пролегающую в 50 метрах от полигона, и которая питает водохранилище. Такая же экологическая катастрофа в Чеховском районе.

Для подробного пересказа всех нарушений не хватит и 10 статей и журналистских расследований. У рузских активистов, как и у чеховских, собраны тома документов и переписки с чиновниками.

Перейду к сути. Министр экологии Александр Коган, который давал обещания остановить незаконный ввоз мусора на закрытый полигон, а также рекультивировать его и не допустить строительства мусоросжигательного завода, прислал официальный ответ, что вблизи полигона оный будет построен. Причем с годовой мощностью 550 тысяч тонн, хотя официально полигон рассчитан на 50 тысяч тонн. А по факту завозили значительно больше.

Возмущение жителей разбилось о любимый аргумент чиновников – а мусор, куда везти?

Так что гражданам, кто продолжает верить, что полигон Анино, Кулаковский полигон или, какой-либо иной будет закрыт, стоит обратиться к опыту рузских активистов, столкнувшихся с аналогичными проблемами.

И, думаю, это не единичные случаи в Московской области. Так что буду связываться с активистами из других районов и городских округов и узнавать подробности.