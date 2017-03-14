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Московский листок

Навальный подал заявку на антикоррупционный митинг в Москве

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 0

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга с требованием официального расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти. "Я подал заявку на митинг и шествие 26 марта в Москве", - сообщает Навальный на своём сайте. Акцию предполагается начать от площади Тверской заставы с маршрутом движения по улицам Тверская-Ямская и Тверская и с выходом на Охотный Ряд. В заявке отмечается, что общая численность шествия не превысит 15 тысяч человек.

Политик отметил, что расследование ФБК посвященное "тайной империи" Дмитрия Медведева, посмотрели 13 млн человек, при этом во властных структурах на публикацию никак не отреагировали.

"70 миллиардов рублей — больше миллиарда долларов и в десять раз больше, чем в Южной Корее, закинули взятками в фонды Медведева. Какая там лошадь, тут дворцы и виноградники. И ноль реакции. И ноль пояснений. Нет даже дежурной фразы: компетентные органы во всем разберутся", - пишет оппозиционер.

Он также призвал провести аналогичные акции во всех регионах. "Давайте проведём такие митинги/пикеты вообще везде. Вот образец заявки, там всё просто. Подайте её в мэрию своего города на 26 марта. Заявка подаётся за 10-15 дней и сегодня-завтра у вас полно времени на это. Приведите своих друзей, нарисуйте пару смешных плакатов. Пусть это будет митинг на 10 человек в небольшом городе, но вы и гражданином себя почувствуете, и развлечётесь, и Димона с корешами огорчите", - отметил Навальный.

Напомним, 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал крупное расследование о "тайной империи" главы российского правительства. По данным ФБК, Медведев владеет многочисленными активами, в том числе огромными участками земли в элитных районах, яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями как в России, так и за рубежом. Борцы с коррупцией утверждают, что все эти объекты записаны на некоммерческие фонды и куплены на «на взятки олигархов и кредиты госбанков».

 



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