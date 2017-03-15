Вице-премьер Голодец неожиданно признала африканский уровень во вверенном ей ведомстве

Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец считает, что бедность в России уникальна, так как ей подвержены даже те, кто имеет работу. Об этом она сообщила на социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" 2017 года.

— Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные, — сказала вице-премьер.

Это очень важное заявление.

Во-первых, оно показывает, что вице-премьером по социальным вопросам у нас работает человек абсолютно случайный в этой сфере, крайне неглубоко знающий предмет, которым ведает.

Да, собственно, откуда что возьмется у человека, до прихода в правительство ведавшего кадрами на Норильском никеле? Пришла в московское правительство ведать социалкой, сделала пару нелепых заявлений и ушла на повышение в федеральное правительство, когда под окнами у нее недели две ночевали жители общежитий, которых выгоняли на улицу - их даже ОМОН не трогал... Так она к ним даже не вышла ни разу. Я, кстати, с ними там сидел, аккурат под окнами моего бывшего, еще моссоветовского кабинета. А госпожа Голодец так, не выходя из офиса, и переместилась наверх, видимо, с учетом невидимых простому глазу заслуг.

Объясняю для малообразованных - ситуация, когда работающий человек едва способен на свою зарплату прокормить себя, а уже на семью ему не хватает, не говоря о чем-то сверх элементарного потребления, очень и очень характерна для стран третьего мира, особенно беднейщих стран Латинской Америки и Африки.

Это говорит о том, что Российская Федерация как вошла после катастрофы крушения СССР в положение "снежного гондураса", так за все годы путинского процветания из этого положения и не вылезла. И уж теперь, после того, как оказались в системном кризисе, точно не выберется. Даже во время нефтяного бума, по оценкам М.Г.Делягина, 80 процентов россиян оставались бедными. Что это значит? Да то, что работающий человек, не взяв кредит, не мог позволить себе даже пылесос. Это и есть бедность. Потому что 20 процентов, которые даже в дни благополучия экономили на еде - это уже нищета.

Я понимаю, что сытый голодного не разумеет: согласно опубликованной в апреле 2011 года декларации Голодец, её доход в 2010 году составил более 57 миллионов рублей. Владеет двумя квартирами, в том числе в Италии, и половиной дачи (220 кв. м) в Швейцарии. В 2011 году доход Голодец снизился в 5 раз и составил, согласно декларации, 11,19 миллиона рублей. По информации газеты «Ведомости», помимо недвижимости в Швейцарии Голодец принадлежит также домовладение в Италии. В 2013 году эта информация подтвердилась после публикации на сайте правительства РФ сведений о доходах и имуществе министров.

Но, будучи как-никак дипломированным экономистом и даже кандидатом наук, можно было бы поинтересоваться вопросами отрасли, которой руководишь уже лет семь, если не ошибаюсь. Или книжки читать некогда, все прочитаны еще в университете?

Ну и во-вторых - судя по всему, вице-премьера, выходца из олигархических кругов, по человечески совсем не интересуют все эти пенсии, пособия, копеечные выплаты - и прочие факты из жизни насекомых.

Но это не значит, что ее не интересуют пенсии как объект: после ухода из «Норникеля», до 16 декабря 2008 года, Голодец продолжала возглавлять совет его негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который был частью активов группы ОНЭКСИМ. В соответствии с пенсионной программой, ранее разработанной службой социальной политики ГМК «Норильский никель», Ольге Голодец, в числе других руководителей НПФ, назначались ежемесячные пожизненные пенсионные выплаты в размере 200 тысяч рублей (по тогдашнему курсу около 8 тысяч долларов). В дальнейшем «Норникель» обращался с просьбой к бывшим функционерам корпоративного НПФ добровольно отказаться от данных пенсионных выплат, однако о реакции Голодец на это предложение в прессе не сообщалось. Так что там не один Димон, там в правительстве все такие.

А когда подумал, что подобные заявления делаются перед прошением об отставке - мол, простите, не справилась - глупость подумал. Какая отставка? Таких обычно выдирают из кресла вместе с гвоздями от обивки...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск