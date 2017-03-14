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Московский листок

Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 1

Поддержат ли фермеры политические требования дальнобойщиков? Репортаж Максима и Петра Калашниковых о том, как дальнобойщики (А.Бажутин) и «вежливые фермеры» (А.Волченко) планируют начать акцию протеста. Либо ликвидируете «Платон» и защищаете крестьян от произвола начальства, либо – прекращение перевозок потребительских товаров фурами. Что говорили в «Росбалте»?



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ур написал 14.03.2017 20:20

Гнать надо это Прваительство бездельников в шею.
Работает только на себя. Законы лоббирует в интересах олигархов.
Платон тому свидетельбство - пополнение карманов негодяев.
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