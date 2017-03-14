Министр сельского хозяйства Ткачев даже не подозревал, что власть в России не он, а народ

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось напомнить министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву, что источником власти в России является народ. Как сообщает ТАСС, конфуз с министром произошел на расширенном выездном заседании фракции "Единая Россия", на котором тот заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (информацию) до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...», – обратился он к депутатам.

"Александр Николаевич, они и есть власть, - прервал его Володин. - Вы перепутали немного". В ответ Ткачев пояснил, что имел в виду правительство РФ. "Источник власти - народ, а депутаты - это представители", - сказал на это спикер Госдумы. "Вы не на сельском сходе", - добавил он, после чего в зале раздались аплодисменты.