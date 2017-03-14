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Московский листок

Министр сельского хозяйства Ткачев даже не подозревал, что власть в России не он, а народ

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 5

Министр сельского хозяйства Ткачев даже не подозревал, что власть в России не он, а народ

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось напомнить министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву, что источником власти в России является народ. Как сообщает ТАСС, конфуз с министром произошел на расширенном выездном заседании фракции "Единая Россия", на котором тот заявил, что услышал от депутатов «много интересного и полезного для себя». «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (информацию) до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...», – обратился он к депутатам.

"Александр Николаевич, они и есть власть, - прервал его Володин. - Вы перепутали немного". В ответ Ткачев пояснил, что имел в виду правительство РФ. "Источник власти - народ, а депутаты - это представители", - сказал на это спикер Госдумы. "Вы не на сельском сходе", - добавил он, после чего в зале раздались аплодисменты.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
РЛМ написал 14.03.2017 20:23
Ой!
Кто? - Кому? сказал?
Золотая рыбка от изумления в синем море самопроизвольно сварилась...
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Re: конечно анекдот
Джукахэйнен написал 14.03.2017 20:15
раз удивился сам падишах наглости ткача, который еще недавно бегал в пионерском галстуке и клялся в верности коммунистам
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У Озера
адвокат написал 14.03.2017 20:11
Это сказал человек,живущий в дворце,со слугами,с вертолетной площадкой,и зарплатой как у падишаха.
Источник власти-народ!
анекдот от Володиного Володина.
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типичный путинский кадр
Иваныч написал 14.03.2017 20:06
государство - это я... Не ново..
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По этому ворюге тюрьма уже давно плачет
Анасзтаз написал 14.03.2017 20:03
Привет ему из кущевки
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