Глава ДНР лишил Джигурду гражданства

Российского актера и шоумена Никиту Джигурду лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава республики Александр Захарченко.
"Хочу объявить, что сегодня я подписал указ о лишении гражданства ДНР Никиты Джигурды. Произошёл ряд технических ошибок, но смелость мужчины и смелость власти — признавать свои ошибки. Ошибка была, будем в ней разбираться. Я прошу прощения у всех за ту досадную случайность, которая произошла", - цитирует портал LIFE главу самопровозглашенной республики.
При этом, Захарченко отметил, что заявки на получение местных паспортов подали около 1,2 млн жителей ДНР. «У нас почти 2,5 млн населения, около 1 млн 200 тысяч уже подали заявки на получение паспорта ДНР», - заявил он.
По словам Захарченко, в связи с большим наплывом желающих интенсивность выдачи документов выросла в четыре раза. В будущем, по его словам, планируется увеличить и число отделений.
Напомним, о том, что Джигурда получил гражданство ДНР, стало известно 9 марта. Позже шоумен объявил о намерении принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» и представлять на нем ДНР.
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Это что?! написал 14.03.2017 22:07
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Каракумский хохлобыдляк???:))) Что-новенькое!:)))))))))) Чем докажешь?
Ткм написал 14.03.2017 21:59
Это что?! написал 14.03.2017 21:56
Основания прогноза: днр-овские предприятия переучреждены из собственности Украины и ее олигархов в прямое управление народных республик. Это четкий сигнал-Кремль республики не сдаст.
А,если не сдаст, следовательно ЛДНР-база создания новой "Украины"-название отныне временное...
Ткм написал 14.03.2017 21:42
Лавров написал 14.03.2017 21:40