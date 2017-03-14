Глава ДНР лишил Джигурду гражданства

Российского актера и шоумена Никиту Джигурду лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава республики Александр Захарченко.

"Хочу объявить, что сегодня я подписал указ о лишении гражданства ДНР Никиты Джигурды. Произошёл ряд технических ошибок, но смелость мужчины и смелость власти — признавать свои ошибки. Ошибка была, будем в ней разбираться. Я прошу прощения у всех за ту досадную случайность, которая произошла", - цитирует портал LIFE главу самопровозглашенной республики.

При этом, Захарченко отметил, что заявки на получение местных паспортов подали около 1,2 млн жителей ДНР. «У нас почти 2,5 млн населения, около 1 млн 200 тысяч уже подали заявки на получение паспорта ДНР», - заявил он.

По словам Захарченко, в связи с большим наплывом желающих интенсивность выдачи документов выросла в четыре раза. В будущем, по его словам, планируется увеличить и число отделений.

Напомним, о том, что Джигурда получил гражданство ДНР, стало известно 9 марта. Позже шоумен объявил о намерении принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» и представлять на нем ДНР.