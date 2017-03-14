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Московский листок

Глава ДНР лишил Джигурду гражданства

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 5

Глава ДНР лишил Джигурду гражданства

Российского актера и шоумена Никиту Джигурду лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 14 марта, заявил глава республики Александр Захарченко.

"Хочу объявить, что сегодня я подписал указ о лишении гражданства ДНР Никиты Джигурды. Произошёл ряд технических ошибок, но смелость мужчины и смелость власти — признавать свои ошибки. Ошибка была, будем в ней разбираться. Я прошу прощения у всех за ту досадную случайность, которая произошла", - цитирует портал LIFE главу самопровозглашенной республики.

При этом, Захарченко отметил, что заявки на получение местных паспортов подали около 1,2 млн жителей ДНР. «У нас почти 2,5 млн населения, около 1 млн 200 тысяч уже подали заявки на получение паспорта ДНР», - заявил он.

По словам Захарченко, в связи с большим наплывом желающих интенсивность выдачи документов выросла в четыре раза. В будущем, по его словам, планируется увеличить и число отделений.

Напомним, о том, что Джигурда получил гражданство ДНР, стало известно 9 марта. Позже шоумен объявил о намерении принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» и представлять на нем ДНР.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Шат/Ткм-проститут Света.Гоните сцаными тряпками Свету и Диму. Нех им тут делать.
Это что?! написал 14.03.2017 22:07
Методичка Ольгинская,мне наплевать на Украину!Я живу в Туркмении
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Каракумский хохлобыдляк???:))) Что-новенькое!:)))))))))) Чем докажешь?
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Шат
Ткм написал 14.03.2017 21:59
Методичка Ольгинская,мне наплевать на Украину!Я живу в Туркмении
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Шат/Ткм-проститут Света.Гоните сцаными тряпками Свету и Диму. Нех им тут делать.
Это что?! написал 14.03.2017 21:56
Прогноз: украина будет переучреждена. Скорее всего и название это даже не сохранится. (Хреновое название-как корабль назовешь, так он и поплывет...)
Основания прогноза: днр-овские предприятия переучреждены из собственности Украины и ее олигархов в прямое управление народных республик. Это четкий сигнал-Кремль республики не сдаст.
А,если не сдаст, следовательно ЛДНР-база создания новой "Украины"-название отныне временное...
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Шат
Ткм написал 14.03.2017 21:42
Бандитском организации бандитские методы лишении членство тоесть ,,гражданство"
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(без названия)
Лавров написал 14.03.2017 21:40
Дебилы, бляяя
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