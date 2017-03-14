Аксенов: России нужна монархия, а не демократия

Россия в настоящее время нуждается в монархии, а не в демократии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов считает, в эфире телеканала "Первый крымский". "Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", - цитирует чиновника РИА Новости.

При этом он отметил, что России не нужна демократия "в том виде, в каком она преподносится западными СМИ". "У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных приделов", - подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма отметил, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно. "Мы желаем, чтобы до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу", - заявил чиновник.