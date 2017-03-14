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Московский листок

Аксенов: России нужна монархия, а не демократия

Опубликовано 14.03.2017 в разделе комментариев 3

Аксенов: России нужна монархия, а не демократия

Россия в настоящее время нуждается в монархии, а не в демократии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов считает, в эфире телеканала "Первый крымский". "Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жёсткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", - цитирует чиновника РИА Новости.

При этом он отметил, что России не нужна демократия "в том виде, в каком она преподносится западными СМИ". "У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных приделов", - подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма отметил, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно. "Мы желаем, чтобы до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу", - заявил чиновник.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Не секрет,
случайнозашел написал 14.03.2017 23:38
что Аксенов в 1990-е годы был причастен к организованной преступной группировке "Сэйлем", в которой проходил под кличкой "Гоблин".
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(без названия)
Fox News. написал 14.03.2017 23:30
Опа, еще одна дешевая шлю-ха, которая ради своего кормана и относительно низкой цены, готово повлиять на судьбы сотни миллионов людей и устроить гражданскую войну.
А правильный лозунг будет такой: если будет монархия - будет гражданская война. И кстати оккупированные республики хотят свободы и независимости!
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видать скоро пойдет на повышение...
ivan написал 14.03.2017 23:29
но, конечно до жирика ему еще далеко.
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