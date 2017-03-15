В городе русской славы приняли вполне позорный закон о выборах губернатора

Законодательное собрание Севастополя во втором окончательном чтении поддержало проект закона о выборах губернатора города, подготовленный и.о. губернатора города. За закон в окончательном чтении проголосовали все 19 присутствовавших на сессии депутатов. Сенсацией стало, что за проголосовало не 18 депутатов от "Единой России", но и депутат от ЛДПР, ранее имевший к законопроекту претензии.

Депутат от ЛДПР Илья Журавлев предложил понизить уровень "муниципального фильтра" с 10 до 7 %, а также исключить из закона норму о возможности принимать участие в выборах гражданам, которые зарегистрированы по месту пребывания (в частности, военнослужащим срочной службы). Однако эти поправки поддержаны не были. А депутат все равно проголосовал "за".

Надо сказать, что в период подготовки законопроекта внутри "Единой России" случилась серьезная дискуссия - примерно половина фракции предлагала вообще не принимать закон, а оставить все как есть, то есть назначать губернатора на сессии заксобрания. Другая половина настаивала все же соблюсти законодательство РФ и избирать главу региона. Точку поставил сам и.о.губернатора Овсянников, предложив свой законопроект и личное пожелание быть избранным.

Естественно, по законопроекту Овсянникова не только избран может быть лишь сам Овсянников, но и выдвинуть можно только его самого и того, кто не представляет для него никакой серьезной угрозы. Я даже удивлюсь, если г-н Овсянников не наберет в первом же туре более 50 процентов. Нет, я очень сильно удивлюсь.

Во-первых, на выборах губернатора Севастополя нет и не будет никаких самовыдвиженцев - только кандидаты от партий, зарегистрированных минюстом. Это сразу отсекает множество неудобных кандидатов.

Но кто-то (это уже во вторых) может оказаться выдвинутым от партии. Однако на такой случай есть муниципальный барьер, который установлен проектом Овсянникова в 10 процентов, то есть максимальным от возможного по федеральному закону. Даже спикер местного закса публично удивлялась, зачем столь высокий барьер в городе, где все равно сплошь одни депутаты от "Единой России"? Все равно любой кандидат просто вынужден будет заручиться поддержкой правящей монопольно партии.

Мне это напоминает первые выборы Лужкова в Москве - тот несколько лет вообще отказывался баллотироваться, а потом решился. И набрал что-то похожее на покойного узбекского лидера Каримова. А как иначе, если все кандидаты не только были согласованы, но даже и агитировали за действующего мэра?

Можно сказать, что "выборы" губернатора Овсянникова (а именно так их и можно воспринимать) будут репетицией "выборов" самого Путина в будущем году. Путин ни разу не избирался во втором туре, только в первом - во втором туре он мог проиграть абсолютно любому кандидату, поэтому специально подобранные противники растаскивали голоса в первом туре исключительно друг у друга, а второй тур был в принципе невозможен.

Но поскольку уже есть установка на 75 процентов "за" Путина, то губернатору превышать эту планку как-то неприлично, так что все будут располагаться в интервале между 50 и 75 - не меньше 55, чтобы не было никаких неожиданностей и не больше 70, чтобы не дай бог не превысить путинского результата.

Тем более, с Овсянниковым все просто - после Меняйло любой будет выглядеть пристойно, и если молодой путинский кадр не наделает глупостей в ближайшие полгода (а он их навряд ли так уж много наделает), то и проблем на выборах у него не будет.

Кроме одной. Это севастопольцы. Еще вчера здесь были готовы проголосовать за любую макаку, если на ней стоял штампик "одобрено Путиным". Но уже выборы "Единой России" в прошлом сентябре показали весьма низкую явку - первый звонок разочарования. Посмотрите на последние интервью Чалого, по-прежнему героя в глазах горожан - они тоже полны разочарованием. Гляньте на состав городской администрации - нигде на должности выше начальника департамента вы не увидите севастопольца. Посмотрите на последний городской законопроект о митингах - он фактически запрещает их в центральной части города, включая сюда и культовые места вроде площади Нахимова - в украинский период там по любому поводу легко собиралось от тысячи человек, что для 400-тысячного города очень немало и говорит о высокой степени политической активности граждан. Я не говорю уже о том, что именно от памятника Нахимову и пошло воссоединение Севастополя с Россией. А теперь - нельзя... Слишком близко от административных зданий, как-будто митинг - это торговля водкой.

Конечно у современных российских "выборов" нет нижнего порога явки, и формально даже если к голосованию придет только сам проходной кандидат и его супруга, все равно выборы признают состоявшимися.

Но есть ведь и мировая практика, где не принято признавать выборы, на которые пришло меньше 10 процентов избирателей. Конечно, памфиловский ЦИК признает что угодно, даже выборы в Мытищах. Но есть проблема - Севастополь, как и весь Крым, находится под особым вниманием у всего мира. Как-то ведь надо сколупывать клеймо "оккупационного режима", мы ж доказываем всем, что главным нашим аргументом в присоединении полуострова было желание подавляющего большинства населения.

И никак же нельзя допускать, чтобы это население так быстро разочаровалось в российских порядках, а порядки у нас и правда дерьмовые. Особенно по части всего, что касается политики. И весьма вероятный скандал на выборах в Севастополе - это будет преддверие большого скандала с выборами Путина. А в том, что на выборах 2018 года все будет еще хуже, чем на предыдущих, 2012-го - сомнений как-то нет.

Конечно, можно предположить, что явку "нарисуют", но ведь они ж сами оснастили все избирательные участки камерами видеонаблюдения, а уж число избирателей подсчитать совсем просто...