Генеральная прокуратура прозевала монархический заговор?

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый крымский», передает РИА «Новости». По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность».

«Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил он.

Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно. «Мы желаем, чтобы до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

- Я не знаю, может у них в Симферополе инфекционное что-то? - изумился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сначала Поклонская со своим культом Николая Второго. Теперь вот Аксенов, но уже круче... Феномен Поклонской почему-то дружно проигнорирован генеральной прокуратурой. Но уж заявление губернатора целой республики, открыто призывающего к изменению конституционного строя, которому, заметим, он присягал - это что, тоже пройдет мимо внимания генерального прокурора? Я так понимаю: хочешь посягать на основы - выйди в отставку и как частное лицо легально и без экстремизма борись хоть за установление монархии, хоть исламского государства, хоть межгалактической империи. А пока ты должностное лицо, какое ты имеешь право посягать на основы Конституции, на которой клялся? Или у них там в верхах созрел монархический заговор, и они начали готовить государственный переворот? В любом случае - к генпрокурору...