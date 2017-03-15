Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Генеральная прокуратура прозевала монархический заговор?

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 6

путин крым царь монархия
Генеральная прокуратура прозевала монархический заговор?

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый крымский», передает РИА «Новости». По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность».

«Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил он.

Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно. «Мы желаем, чтобы до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

- Я не знаю, может у них в Симферополе инфекционное что-то? - изумился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сначала Поклонская со своим культом Николая Второго. Теперь вот Аксенов, но уже круче... Феномен Поклонской почему-то дружно проигнорирован генеральной прокуратурой. Но уж заявление губернатора целой республики, открыто призывающего к изменению конституционного строя, которому, заметим, он присягал - это что, тоже пройдет мимо внимания генерального прокурора? Я так понимаю: хочешь посягать на основы - выйди в отставку и как частное лицо легально и без экстремизма борись хоть за установление монархии, хоть исламского государства, хоть межгалактической империи. А пока ты должностное лицо, какое ты имеешь право посягать на основы Конституции, на которой клялся? Или у них там в верхах созрел монархический заговор, и они начали готовить государственный переворот? В любом случае - к генпрокурору...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Fox News. написал 15.03.2017 01:11
Национальным республикам явно следует готовиться к борьбе за свободу и независимость!
Ответить
Сирежа---что то не получицца ..монархия...
Облучение.... написал 15.03.2017 01:06
Монархию сионисты на Руси выжыгали с 1918 года по 1993 год...я с Симой говорил что тебя учила в 6 -ой школе в Бельцах..то она о тебе была лучшего мнения..какой с этого сыксота Монарх ---в него одна проблема --своевременно провоидь Фейслифт...
Ответить
(без названия)
Виктор написал 15.03.2017 01:00
Вопросы, вопросы. Получается, что ВВП не справляется с обязанностями единоличного руководителя, коли требуется монарх? Монарх должен быть взамен президента или они будут существовать параллельно? Если параллельно, то кто из них будет декоративной фигурой? Для чего нужно пожизненное президентство ВВП? Складывается ощущение, что Аксенов не до конца высказал свою мысль. А она заключалась, скорее всего, в том, что монархом должен стать ВВП. Идея, к которой мы шли последние 17 лет. окончательно созрела
Ответить
Няша - засланка СБУ и Аксенова
А.Головенко, журналист написал 15.03.2017 00:54
Об антигосударственной деятельности католички панночки Поклонской, проповедующей монархию и посягающей тем самым на конституционный строй, я обращался с Открытым письмом к генпрокурору Чайке.
http://forum-msk.org/material/power/12465445.html
Вскоре получил отписку какой-то чиновницы с идиотским обоснованием: по закону "О прокуратуре РФ" от 17 января 1992 г. мы не рассматриваем заявления депутатов Госдумы. А она, как вы помните, появилась в 1993-м. Блеск, мать их!
Как же он тронет путинскую фаворитку?
Ответить
Гоблин-монархист
Вит написал 15.03.2017 00:53
Вначале - монархия, потом появятся наследственные дворяне (представьте, что член ОПГ Аксенов-Гоблин становится князем Крымским), а потом и о народе позаботятся - введут крепостное право...
Ответить
долой демократию, даешь монархию...
Ильич написал 15.03.2017 00:48
и душ по двести крепостных каждому такому аксенову.... Ну не поверю, что этот некогда бывший пасан своим умом до такого дошел. Да и жирик уже в открытую поет "боже царя храни"... И выборы вроде бы уже как не выборы а "референдум о доверии национальному лидеру"...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
13.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генеральная прокуратура прозевала монархический заговор? (5)
В городе русской славы приняли вполне позорный закон о выборах губернатора (0)
Вице-премьер Голодец неожиданно признала африканский уровень во вверенном ей ведомстве (1)
Подмосковный экоцид (0)
Глава ДНР лишил Джигурду гражданства (10)
Министр сельского хозяйства Ткачев даже не подозревал, что власть в России не он, а народ (7)
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков (2)
Навальный подал заявку на антикоррупционный митинг в Москве (11)
Дело о госизмене Януковича передано в суд Киева (3)
Скворцова заявила о небывалом росте продолжительности жизни в РФ (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Голодец считает, что жопа - уникальное российское явление
Дарья Митина Дарья Митина: Денёк, блин
Дарья Митина Дарья Митина: Кадровое
Дарья Митина Дарья Митина: Обосратушки 2.0
Максим Калашников Максим Калашников: Будем надеяться на финал правительства Медведева
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss