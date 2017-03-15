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Московский листок

На чиновницу Минкомсвязи завели дело за завышение оклада главе "Почты России" в восемь раз

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 0

На чиновницу Минкомсвязи завели дело за завышение оклада главе "Почты России" в восемь раз

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи России Ирины Лаптевой, которая подозревается в превышении должностных полномочий, совершенных в пользу генерального директора "Почты России" Дмитрия Страшнова, сообщает сайт СК.

"Следствием установлено, что в марте 2014 года руководством Минкомсвязи России Лаптевой было поручено подготовить трудовой договор с генеральным директором подведомственного министерству ФГУП «Почта России» Дмитрием Страшновым. Как полагает следствие, Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в 8 раз должностной оклад генерального директора ФГУП «Почта России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия за 2014 год в заведомо завышенном размере в сумме 95,4 млн рублей вместо 13,4 млн, который мог быть ему рассчитан и согласован. В результате за счет средств ФГУП «Почта России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн рублей.

 



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