"Дождь" назвал Костина посредником при передаче Улюкаеву денег "Роснефти"

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев передал просьбу о вознаграждении к главе "Роснефти" Игорю Сечину через давнего друга, президента ВТБ Андрея Костина, утверждают источники телеканала "Дождь". По их словам, экс-министр требовал, чтобы его подчиненные получили премии за ту роль, которую они сыграли при приватизации "Башнефти".

«ВТБ Капитал» за организацию приватизации «Башнефти» получил из бюджета $30 млн, что вызвало недовольство Улюкаева, так как он считал, что инвестбанку, по сути, не пришлось организовывать сделку, сообщили федеральный источник и знакомый бывшего главы министерства. Два собеседника рассказали, что Улюкаев выразил недовольство в этой связи главе ВТБ и попросил того передать Сечину просьбу о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, вовлеченных в организацию приватизации «Башнефти».

«Якобы был разговор (между Улюкаевым и Костиным), что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку. Ну, Андрей Леонидович (Костин) пошел к Игорю Ивановичу (Сечину). Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду», сообщил один из собеседников.

Сам Костин передал через знакомого, что это не так, а на официальный запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

Двое высокопоставленных чиновников отметили в беседе с «Дождем», что статья, по которой Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение, может быть переквалифицирована на более мягкую, например, «превышение полномочий». Другой источник указал на желание Кремля «отпустить Улюкаева с миром».