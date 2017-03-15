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Московский листок

ВЦИОМ: рекордное число россиян считают свою страну великой державой

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 1

ВЦИОМ: рекордное число россиян считают свою страну великой державой

Количество россиян, считающих свою страну великой державой, которая оказывает сильное влияние на мировую политику, достигло максимального значения с момента наблюдения социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Если в прошлом году о ее высоком влиянии в международных делах говорили 75% граждан, то сейчас такое мнение высказывают 86% респондентов. При этом, доля скептиков за год снизилась почти вдвое: с 18% до 10%.

Социологи отмечают, что пессимистически настроенных граждан больше среди сторонников непарламентских партий (16%) и среди тех, кто оценивает собственное материальное положение как плохое или очень плохое (19%).

"За три года надежда на приобретение нашей страной статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой. Если в 2014 году 54% опрошенных считали, что в ближайшие 15-20 лет Россия станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число. В настоящее время около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%", цитирует материалы исследования РИА Новости.

Опрос проводился 2-3 марта 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Коммунист....1 написал 15.03.2017 11:46
Москва. Центр. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо. - Понимаете, террористы взяли премьер-министра Путина в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст. - Ну&#8230; я &#8211; литров 5 могу дать&#8230;
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