В Москве задержан шеф-редактор агентства Regnum

Минувшей ночью в Москве был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор Аналитической редакции агентства REGNUM Юрий Баранчик. Как сообщает сайт издания, в настоящее время он находится в Дорогомиловском РОВД столицы. Начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката

В редакции считают, что Баранчик был задержан по запросу белорусских властей, "которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников агентства по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения".