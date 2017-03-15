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Московский листок

В Москве задержан шеф-редактор агентства Regnum

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 0

В Москве задержан шеф-редактор агентства Regnum

Минувшей ночью в Москве был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор Аналитической редакции агентства REGNUM Юрий Баранчик. Как сообщает сайт издания, в настоящее время он находится в Дорогомиловском РОВД столицы. Начальник дежурной части РУВД отказался допустить к задержанному адвоката

В редакции считают, что Баранчик был задержан по запросу белорусских властей, "которые с начала декабря 2016 года ведут политическое преследование авторов и сотрудников агентства по надуманным обвинениям в «разжигании межнациональной розни», по которым им грозит до 12 лет заключения".

 



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