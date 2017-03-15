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Московский листок

Севастиди написала прошение о помиловании под диктовку начальника СИЗО

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 0

Севастиди написала прошение о помиловании под диктовку начальника СИЗО

Осужденная на семь лет за смску в Грузию Оксана Севастиди была освобождена из-под стражи после того, как написала прошение о помиловании под диктовку начальника московского СИЗО "Лефортово", сообщил ее адвокат Иван Павлов.

"Сразу после заседания 15 февраля, по возвращению в Лефортово, Оксану вызвали в кабинет начальника СИЗО. Кроме самого начальника Ромашина там находились еще три сотрудника изолятора. Ромашин сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании. После этого начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников. Под его диктовку Оксана написала обращение", - сообщил защитник на своей странице в Facebook.

Павлов отметил, что это произошло без присутствия и без ведома адвокатов Севастиди. "Было ли прошение написано под давлением? Физического давления на Оксану никто не оказывал, но ведь давление бывает не только физическим. Подобные действия должностного лица и вопрос их корректности заслуживают отдельного разбора, но сейчас не об этом. Вопрос, который сейчас волнует многих: не создает ли помилование и признание Оксаной вины юридических проблем в борьбе за полное ее оправдание? На мой взгляд, нет", - отметил адвокат.

Напомним, Оксана Севастиди получила семь лет колонии в марте 2016 года. Поводом стали SMS о направлявшемся в сторону Абхазии поезде с военной техникой, которые она писала знакомому перед началом вооруженного конфликта России и Грузии.

23 декабря 2016 года на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал приговор Севастиди «достаточно жестким». 7 марта 2017 года президент подписал указ о ее помиловании. "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Севастиди Оксану Валерьевну, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорилось в документе.

 



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