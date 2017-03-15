Жириновский пообещал "расстреливать и вешать" единороссов

Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний после предложения представителя "Единой России" поручить комиссии по этике рассмотреть недопустимые высказывания лидера ЛДПР. В своем эмоциональном выступлении Жириновский раскритиковал мэра Москвы Сергея Собянина и его программу по сносу хрущевок, заявил о давлении на депутатов партии в подмосковной Рузе, а также обрушился с угрозами в адрес единороссов, заявив, что будет их "расстреливать и вешать", когда придет к власти.

"И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы", - заявил лидер ЛДПР.

В свою очередь вице-спикер ГД Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы по этике внимательно отнестись к высказываниям Жириновского. После этого вся фракция ЛДПР во главе с Жириновским покинула зал Госдумы.

Как отмечает РИА Новости, после перерыва депутаты ЛДПР начали возвращаться в зал пленарных заседаний ГД.