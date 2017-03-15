ООН: жертвами конфликта в Донбассе стали 33 тысяч человек

Число жертв в зоне конфликта на востоке Украины достигло 33 тысяч человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

"В целом мы задокументировали 33 тыс. 146 жертв конфликта среди мирного населения, военных и вооруженных групп", - заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, количество жертв конфликта продолжает расти, по состоянию на сегодня около трети всех травм, полученных людьми на востоке Украины, - это ранения в результате обстрелов.

Фрейзер напомнила, что в зоне конфликта продолжаются незаконные задержания и похищения людей, подчеркнув, что у сотрудников миссии есть доступ к тюрьмам и СИЗО на подконтрольных Киеву территориях, но пока нет возможности проинспектировать тюрьмы на неподконтрольных территориях.

Она также отметила низкий уровень доверия к судебной системе на Украине и подчеркнула важность завершения судебной реформы.

Напомним, ранее ООН сообщала, что число погибших и пострадавших в результате конфликта на востоке Украины мирных жителей удвоилось по сравнению с ноябрём — декабрём 2016 года.

«С начала года управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 111 жертв среди мирного населения (20 человек погибли, 91 получил ранения) по сравнению с 51 жертвой в ноябре — декабре 2016 года», — говорится в отчёте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Отмечается, что большинство случаев, когда гибли или получали ранения мирные жители, связаны с «обстрелами из артиллерии, танков и систем залпового огня».