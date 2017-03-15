Реальная зарплата россиян оказалась в два раза меньше официальной

Средняя зарплата в России составляет 15 158 рублей, что в два раза меньше официальной, которую публикует Росстат, сообщает информационная служба «Общественного телевидения России» со ссылкой на собственное исследование.

Согласно данным Росстата, зарплата россиян в этом году выросла на тысячу и составляет 36 746 рублей. При этом, жители самых богатых российских регионов получают свыше 40 тысяч рублей в месяц.

Служба информации ОТР попросила зрителей прислать смс с зарплатами, которые они реально получают. Получилось, что более 30 тысяч получают только в Москве и области, Бурятии, Ингушетии, Приморье, Белгороде, Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком автономный округ.

При этом менее 10 тысяч рублей получают в Кабардино-Балкарии, Курске, Оренбуржье, Пскове, Саратове и Твери.

Самая маленькая зарплата обнаружилась в Новгородской области. Там почтальон получает 2 800 рублей.

Вот только несколько полученных телеканалом сообщений (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

«Сборщик мебели из Оренбурга. Зарплата 17000 ... для содержания семьи РАБствую на второй РАБоте за 20000 и дома живу 3 дня в месяце...»

«Я - учитель английского, немецкого, русского и литературы в сельской школе. Зарплата 12 тысяч. Вместе с дочками-подростками хожу убирать богатые коттеджи неподалеку в поселке. Им льстит, что у них уборщица может и ребенку с русским подсказать, и сочинение проверить, и по-английски поговорить. А я боюсь – говорят, школу закроют. И я в 38 лет с красным дипломом буду уборщицей? Иркутская область»

«На руки 7600р, старший научный сотрудник стаж более 40лет. Нальчик»

«Профессор д.м.н., Иваново 23 тыс.».

«Муж работает в ЖКО, ему 51год, получает 8500 руб. Сын работает в магазине, получает 5000. Я пенсионерка, пенсия 7700. Питаемся просрочкой. Саратов».

«Комсомольск-на-Амуре. Работаю мастером Горводоканала, закончил ВУЗ. Стаж 5 лет. На руки получаю 25тыс. Мне 27лет. Прожить на эти копейки невозможно одному, поэтому о создании семьи остается только мечтать».

«Нам хлебокомбинат разрешает забирать домой брак. Мы его после смены прямо у ворот продаем в два раза дешевле, чем нормальный хлеб. Получается еще одна зарплата. Все про это знают, но руководству выгодно, потому что оно нам меньше платит. А хлеб хороший, только помятый или немного подгорелый, или на пол упавший, но есть можно. Чувашия».

«Зарплата 3200, до минималки еще четыре тысячи доплачивают, постоянно задерживают и дают частями. Придумали молоко с фермы сами продавать у трассы. Половину себе, половину хозяину. Но для властей он об этом не знает, чтоб налоги не платить, и полиция нас гоняет – документов на молоко нет, еще отравится кто. Я сына вырастил и на заработки в Москву отправил. А сами с женой только и ждем: когда же мы сдохнем! Дагестан».

Напомним, накануне Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец на социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" 2017 года заявила, что бедность в России уникальна, так как ей подвержены даже те, кто имеет работу. "Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные, — сказала вице-премьер.

Отметим, что по данным аналитиков банка Credit Suisse, Россия входит в число мировых лидеров по скорости обнищания населения. За два года кризиса, согласно официальной статистике, реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%.

На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей.

30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей.

С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.

По оценке Credit Suisse, за 2016 год средний размер благосотояния гражданина РФ (общая сумма всех имеющихся активов) упал на 14,4% и вернулся к отметкам 10-летней давности (10440 долларов на человека).