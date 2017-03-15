Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Реальная зарплата россиян оказалась в два раза меньше официальной

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 2

Реальная зарплата россиян оказалась в два раза меньше официальной

Средняя зарплата в России составляет 15 158 рублей, что в два раза меньше официальной, которую публикует Росстат, сообщает информационная служба «Общественного телевидения России» со ссылкой на собственное исследование.

Согласно данным Росстата, зарплата россиян в этом году выросла на тысячу и составляет 36 746 рублей. При этом, жители самых богатых российских регионов получают свыше 40 тысяч рублей в месяц.

Служба информации ОТР попросила зрителей прислать смс с зарплатами, которые они реально получают. Получилось, что более 30 тысяч получают только в Москве и области, Бурятии, Ингушетии, Приморье, Белгороде, Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком автономный округ.

При этом менее 10 тысяч рублей получают в Кабардино-Балкарии, Курске, Оренбуржье, Пскове, Саратове и Твери.

Самая маленькая зарплата обнаружилась в Новгородской области. Там почтальон получает 2 800 рублей.

Вот только несколько полученных телеканалом сообщений (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

«Сборщик мебели из Оренбурга. Зарплата 17000 ... для содержания семьи РАБствую на второй РАБоте за 20000 и дома живу 3 дня в месяце...»

«Я - учитель английского, немецкого, русского и литературы в сельской школе. Зарплата 12 тысяч. Вместе с дочками-подростками хожу убирать богатые коттеджи неподалеку в поселке. Им льстит, что у них уборщица может и ребенку с русским подсказать, и сочинение проверить, и по-английски поговорить. А я боюсь – говорят, школу закроют. И я в 38 лет с красным дипломом буду уборщицей? Иркутская область»

«На руки 7600р, старший научный сотрудник стаж более 40лет. Нальчик»

«Профессор д.м.н., Иваново 23 тыс.».

«Муж работает в ЖКО, ему 51год, получает 8500 руб. Сын работает в магазине, получает 5000. Я пенсионерка, пенсия 7700. Питаемся просрочкой. Саратов».

«Комсомольск-на-Амуре. Работаю мастером Горводоканала, закончил ВУЗ. Стаж 5 лет. На руки получаю 25тыс. Мне 27лет. Прожить на эти копейки невозможно одному, поэтому о создании семьи остается только мечтать».

«Нам хлебокомбинат разрешает забирать домой брак. Мы его после смены прямо у ворот продаем в два раза дешевле, чем нормальный хлеб. Получается еще одна зарплата. Все про это знают, но руководству выгодно, потому что оно нам меньше платит. А хлеб хороший, только помятый или немного подгорелый, или на пол упавший, но есть можно. Чувашия».

«Зарплата 3200, до минималки еще четыре тысячи доплачивают, постоянно задерживают и дают частями. Придумали молоко с фермы сами продавать у трассы. Половину себе, половину хозяину. Но для властей он об этом не знает, чтоб налоги не платить, и полиция нас гоняет – документов на молоко нет, еще отравится кто. Я сына вырастил и на заработки в Москву отправил. А сами с женой только и ждем: когда же мы сдохнем! Дагестан».

Напомним, накануне Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец на социальном форуме в рамках "Недели российского бизнеса" 2017 года заявила, что бедность в России уникальна, так как ей подвержены даже те, кто имеет работу. "Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные, — сказала вице-премьер.

Отметим, что по данным аналитиков банка Credit Suisse, Россия входит в число мировых лидеров по скорости обнищания населения. За два года кризиса, согласно официальной статистике, реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%.

На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей.

30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей.

С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.

По оценке Credit Suisse, за 2016 год средний размер благосотояния гражданина РФ (общая сумма всех имеющихся активов) упал на 14,4% и вернулся к отметкам 10-летней давности (10440 долларов на человека).

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Я от стыда аж покраснел написал 15.03.2017 14:47
То есть зарплаты в нефтеносной России такая де как и в Украине и ниже чем в Молдове. Стыдно то как.
Ответить
У Озера
адвокат написал 15.03.2017 14:46
Путин на совещании,про нищих,более 30 млн граждан-Мы их теряем!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о докладе Навального по поводу коррумпированности Медведева?:
Результаты
Интернет-ТВ
Недоверие Путину и отставка правительства - требования стачки дальнобойщиков
Недоверие Путину и отставка правительства - требов...
14.03.2017
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
Орешкин-маневр: хуже Улюкаева
13.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реальная зарплата россиян оказалась в два раза меньше официальной (2)
ООН: жертвами конфликта в Донбассе стали 33 тысяч человек (1)
Жириновский пообещал "расстреливать и вешать" единороссов (8)
Севастиди написала прошение о помиловании под диктовку начальника СИЗО (1)
В Москве задержан шеф-редактор агентства Regnum (0)
ВЦИОМ: рекордное число россиян считают свою страну великой державой (10)
"Дождь" назвал Костина посредником при передаче Улюкаеву денег "Роснефти" (0)
На чиновницу Минкомсвязи завели дело за завышение оклада главе "Почты России" в восемь раз (0)
Генеральная прокуратура прозевала монархический заговор? (39)
В городе русской славы приняли вполне позорный закон о выборах губернатора (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Перспектива гражданской войны
Дарья Митина Дарья Митина: Президент ВФДМ Н. Пападимитриу: Пламя Всемирного фестиваля молодежи и студентов светит все ярче!
Дарья Митина Дарья Митина: Нам 3 гoда!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Судьбоносный месяц март
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss