Топилин: доходы 10% богатейших и беднейших россиян различаются в 15 раз

Разрыв в зарплатах между богатыми и бедными в России начал сокращаться, заявил министр труда Максим Топилин. "Если сравнивать 2015 год с 2000 годом, соотношение по зарплатам (10% самых богатых и 10% самых бедных) было 1 к 30, а сейчас 1 к 15, то есть, в принципе, в два раза сократилась, но все равно 1 к 15 я считаю, что это очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация — около 7–8, до 10", - цитирует чиновника RNS.

Министр добавил, что вводить ограничения по зарплатам в негосударственных компаниях законодательно невозможно.

Напомним, накануне вице-премьер Ольга Голоде выступая на социальном форуме заявила, что почти 5 млн россиян работают, но остаются при этом за чертой бедности.

«Та бедность, которая фиксируется в стране, - это бедность работающего населения, это уникальное явление: работающие бедные. У нас нет такой квалификации, где достаточный уровень заработной платы - 7800 руб. (минимальный размер оплаты труда в России)», - сказала Голодец.

Она напомнила, что 4,9 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ. «У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7500 руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — пояснила Голодец.

Отметим, что согласно данным аналитиков Credit Suisse, Россия находится на одном из первых мест в мире по разрыву в уровне доходов. В РФ 100 богатейших граждан контролируют 30–35% национального богатства. Кроме того, в стране насчитывается 97 тыс. долларовых миллионеров. Аналитики Credit Suisse прогнозируют, что к 2019 году число таких лиц увеличится еще на 38% – до 203 тыс. человек.

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