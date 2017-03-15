Навальный: заявки на митинг "Он нам не Димон" поданы В 54 городах

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, заявки на проведение антикоррупционных митингов поданы 54 городах России. При этом он отметил, что в Воронеже митинг уже официально согласован, а в Санкт-Петербурге заявку подали на Гайд-парк, где согласования не требуется.

Напомним, накануне оппозиционный политик сообщил, что подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга с требованием официального расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти. "Я подал заявку на митинг и шествие 26 марта в Москве", - сообщил Навальный на своём сайте. Акцию предполагается начать от площади Тверской заставы с маршрутом движения по улицам Тверская-Ямская и Тверская и с выходом на Охотный Ряд. В заявке отмечается, что общая численность шествия не превысит 15 тысяч человек.

Политик отметил, что расследование ФБК посвященное "тайной империи" Дмитрия Медведева, посмотрели 13 млн человек, при этом во властных структурах на публикацию никак не отреагировали.

"70 миллиардов рублей — больше миллиарда долларов и в десять раз больше, чем в Южной Корее, закинули взятками в фонды Медведева. Какая там лошадь, тут дворцы и виноградники. И ноль реакции. И ноль пояснений. Нет даже дежурной фразы: компетентные органы во всем разберутся", - подчеркнул оппозиционер.

Он также призвал провести аналогичные акции во всех регионах. "Давайте проведём такие митинги/пикеты вообще везде. Вот образец заявки, там всё просто. Подайте её в мэрию своего города на 26 марта. Заявка подаётся за 10-15 дней и сегодня-завтра у вас полно времени на это. Приведите своих друзей, нарисуйте пару смешных плакатов. Пусть это будет митинг на 10 человек в небольшом городе, но вы и гражданином себя почувствуете, и развлечётесь, и Димона с корешами огорчите", - отметил Навальный.