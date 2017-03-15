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Московский листок

Навальный: заявки на митинг "Он нам не Димон" поданы В 54 городах

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 4

Навальный: заявки на митинг "Он нам не Димон" поданы В 54 городах

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, заявки на проведение антикоррупционных митингов поданы 54 городах России. При этом он отметил, что в Воронеже митинг уже официально согласован, а в Санкт-Петербурге заявку подали на Гайд-парк, где согласования не требуется.

Напомним, накануне оппозиционный политик сообщил, что подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга с требованием официального расследования фактов коррупции в высших эшелонах власти. "Я подал заявку на митинг и шествие 26 марта в Москве", - сообщил Навальный на своём сайте. Акцию предполагается начать от площади Тверской заставы с маршрутом движения по улицам Тверская-Ямская и Тверская и с выходом на Охотный Ряд. В заявке отмечается, что общая численность шествия не превысит 15 тысяч человек.

Политик отметил, что расследование ФБК посвященное "тайной империи" Дмитрия Медведева, посмотрели 13 млн человек, при этом во властных структурах на публикацию никак не отреагировали.

"70 миллиардов рублей — больше миллиарда долларов и в десять раз больше, чем в Южной Корее, закинули взятками в фонды Медведева. Какая там лошадь, тут дворцы и виноградники. И ноль реакции. И ноль пояснений. Нет даже дежурной фразы: компетентные органы во всем разберутся", - подчеркнул оппозиционер.

Он также призвал провести аналогичные акции во всех регионах. "Давайте проведём такие митинги/пикеты вообще везде. Вот образец заявки, там всё просто. Подайте её в мэрию своего города на 26 марта. Заявка подаётся за 10-15 дней и сегодня-завтра у вас полно времени на это. Приведите своих друзей, нарисуйте пару смешных плакатов. Пусть это будет митинг на 10 человек в небольшом городе, но вы и гражданином себя почувствуете, и развлечётесь, и Димона с корешами огорчите", - отметил Навальный.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Да здравствуют честные выборы?
Это что?! написал 15.03.2017 17:45
А "честные выборы" это те выборы, где побеждают "либералы"?
И Демократия это власть "демократов"?
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Странно было бы видеть Робеспьера, Ленина, Мао Цзедуна, Кастро во главе показушных антикоррупционных
Кухаркин написал 15.03.2017 17:28
маршей, затеянных с единственной целью ''огорчить'' политических оппонентов. Нет, граждане буржуи, на свои внутриклассовые разборки ходите сами. Власовский флаг вам в руки, а древко - в жoпy.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 15.03.2017 17:25
Нас опять объедают партократы.
Но Челси демо@уки должны кормить до второго пришествия.
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Долой правительство жуликов и воров!
разум возмущенный написал 15.03.2017 17:09
Все правильно!Эта власть понимает только силу.Покажем правителям,что нас много,что мы не боимся и не хотим жить в стране,где управляют воры и жулики.где судят по"понятиям",а не по закону,где отсутствуют честные и равные выборы.Мы не хотим пожизненных правителей и бессменных монархов,министров-воров и продажных депутатов.Мы не хотим жить в стране дураков,оболваненных зомбоящиком.
Все на демонстрацию!Долой правительство жуликов и воров!Да здравствуют честные выборы!
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