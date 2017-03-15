"Эхо Москвы в Томске" потребовало с Навального деньги за интервью

Радиостанция "Эхо Москвы в Томске" попросила заплатить за интервью с Алексеем Навальным, сообщает на своей странице в Facebook соратник оппозиционера Леонид Волков.

"Генеральный директор передал нашему региональному координатору Алёне: «Знаете, мы что-то боимся повторить судьбу ТВ-2; но мы придумали, что делать! Давайте вы нам немного заплатите, ну пусть даже небольшую сумму; тогда если на нас наедут — мы скажем, что это был коммерческий эфир, какие к нам претензии». Круто, правда? Нигде, ни в одном регионе, ни одному СМИ не платили (не платим и не будем), и все об этом знают прекрасно, но «Эхо Москвы в Томске» самое умное оказалось", - сообщил Волков.

Напомним, ранее Алексей Навальный, заявивший о своем намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах-2018, сообщил о создании системы региональных штабов. Один из них должен открыться в Томске 17 марта.