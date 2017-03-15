Нацбанк Украины готовит санкции против российских банков

Национальный банк Украины предложил запретить банкам с российским капиталом вывод капитала за пределы Украины, заявил в среду на брифинге первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.

"Нацбанк осуществил соответствующий анализ и предлагает следующее. С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины", заявил Смолий. По его словам, санкции коснутся таких кредитных организаций, как "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, "VSбанк", "БМ Банк".

При этом в НБУ отметили, что данные санкции не коснутся физических и юридических клиентов банков.

"Предложенные Нацбанком санкции не остановят расчеты между контрагентами наших клиентов. Банки никуда не деваются, они продолжают работать в законодательном поле Украины, поэтому мы надеемся, что потенциальный выход этих банков с рынков будет осуществляться цивилизованным путем - или путем продажи, или путем постепенного обязательства перед клиентами", - отметила зампредседателя правления НБУ Екатерина Рожкова.

Напомним, в среду, 15 марта, Совбез Украины поручил Службе безопасности Украины и Национальному банку в срочном порядке рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении некоторых российских банков. "Национальному банку Украины, Службе безопасности Украины поручено проанализировать деятельность банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в частности, о введении против них санкций", - говорится в распоряжении СНБО.