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Московский листок

Киевские власти разрешили демонтаж памятника Щорсу

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 5

Киевские власти разрешили демонтаж памятника Щорсу

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала обращение в Министерство культуры Украины относительно демонтажа памятника Николаю Щорсу, сообщает агентство УНН со ссылкой на секретаря Киевсовета Владимира Прокопива.

"Киев на отлично справился с декоммунизацией, поскольку сейчас все памятники снесены, кроме Щорса, который является памятником монументального искусства. Пока его судьба решается. Как раз сегодня была соответствующая комиссия по вопросам культуры, которая решала судьбу этого памятника. В частности, было проголосовано направить обращение в Министерство культуры Украины, к юрисдикции которого относится этот памятник, на то, чтобы дали разрешение, или сказали свои рекомендации относительно демонтажа", - сообщил чиновник, отметив, что проект решения будет рассмотрен еще на пленарном заседании Киевсовета.

Прокопив также отметил, что памятник будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР. "Советская власть использовала монументальную пропаганду, чтобы укреплять свой режим. Мне кажется, что мы должны показать и нашему обществу, и сохранить, и научить наших детей, каким образом власти могут использовать, в том числе, искусство для того, чтобы манипулировать сознанием людей. Имея в наличии, в том числе, такие памятники, как памятник Щорсу, нам это будет сделать намного проще. Именно в Музее тоталитарной пропаганды СССР киевляне и гости города смогут увидеть, с помощью каких инструментов тогдашняя власть влияла на сознание людей ", - заявил секретарь Киевсовета.

Напомним, конная статуя Щорса высотой около 14 метров была установлена в Киеве на бульваре Тараса Шевченко в 1954 году.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
путин это колбаса написал 15.03.2017 20:35
кацапорейху приходит звиздец. Царя убили и снесли все памятники царям = основателям пидоРашки
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(без названия)
не понял написал 15.03.2017 20:34
кто такой энтов Щерс? 99,9% россиян не знают кто энто таков
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Щерс это чепуха написал 15.03.2017 19:54-это света.
Это что?! написал 15.03.2017 20:24
Ничего хорошего бандеровцами не светит.
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(без названия)
Демократия это колбаса. написал 15.03.2017 20:13
Скоро и хохлорейху 3.14здец. Разрушили все памятники основателям своего бантустана.
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(без названия)
Щерс это чепуха написал 15.03.2017 19:54
Не забудьте и о теме религии. Сегодня вселенский патриарх Ворфоломей подтвердил полную поддержку украине в вопросе создания единой церкви. Так что
Фсбешники в рясах могут начинать паковать чемоданы и готовиться к отьезду на историческую родину.
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