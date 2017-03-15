Киевские власти разрешили демонтаж памятника Щорсу

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала обращение в Министерство культуры Украины относительно демонтажа памятника Николаю Щорсу, сообщает агентство УНН со ссылкой на секретаря Киевсовета Владимира Прокопива.

"Киев на отлично справился с декоммунизацией, поскольку сейчас все памятники снесены, кроме Щорса, который является памятником монументального искусства. Пока его судьба решается. Как раз сегодня была соответствующая комиссия по вопросам культуры, которая решала судьбу этого памятника. В частности, было проголосовано направить обращение в Министерство культуры Украины, к юрисдикции которого относится этот памятник, на то, чтобы дали разрешение, или сказали свои рекомендации относительно демонтажа", - сообщил чиновник, отметив, что проект решения будет рассмотрен еще на пленарном заседании Киевсовета.

Прокопив также отметил, что памятник будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР. "Советская власть использовала монументальную пропаганду, чтобы укреплять свой режим. Мне кажется, что мы должны показать и нашему обществу, и сохранить, и научить наших детей, каким образом власти могут использовать, в том числе, искусство для того, чтобы манипулировать сознанием людей. Имея в наличии, в том числе, такие памятники, как памятник Щорсу, нам это будет сделать намного проще. Именно в Музее тоталитарной пропаганды СССР киевляне и гости города смогут увидеть, с помощью каких инструментов тогдашняя власть влияла на сознание людей ", - заявил секретарь Киевсовета.

Напомним, конная статуя Щорса высотой около 14 метров была установлена в Киеве на бульваре Тараса Шевченко в 1954 году.