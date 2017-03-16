Инициатива Аксенова и проблема Донбасса как зеркало саморазрушения российской власти

О ЧЕМ ГОВОРИТ «МОНАРХИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»?

Перед нами – отчетливое свидетельство не просто экономического, а государственно-управленческого кризиса в РФ, кризиса в растерянной «элите». Многочисленные «мелкие провалы» косолапых в управлении к весне 2017 года создали качественный переход, «критическую массу». Теперь Система, не имея никакой угрозы в виде организованной и сильной оппозиции, подмяв под себя все, принялась сама разрушать и самое себя, и страну.

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Заявление Аксенова (главы региона, стопроцентно зависящего от денег из Москвы) о введении в РФ монархии-диктатуры Максим Калашников рассматривает как пробный шар, что выкатили на поле по приказу Старой площади. Какие выводы могу сделать?

- В Кремле отлично понимают, что реализация экономической программы Трампа для США означает «сдувание» фондового пузыря в Америке, а также – лопание такого же пузыря в Китае. Равно как и опасную экономическую стагнацию КНР. Мир стоит на пороге «нового 2008 года», но при этом залить сей кризис эмиссией долларов уже невозможно, а Китай исчерпал возможности долгового стимулирования роста своей экономики. Тяжелый виток глобокризиса собьет цены на углеводороды и прочее сырье, что возымеет самое убийственное влияние на сырьевую экономику РФ.

- Ее режим понимает, что оказывается на грани экономического краха, и часть растерянной «элиты» начинает думать о введении диктатуры в РФ. Ради спасения своих задниц.

- Диктатура требуется и для того, что ради выживания «элиты» сырьевых паразитов нужно драть три налоговые шкуры уже не только с предприятий, но и с населения. Подробности –

http://forum-msk.org/material/power/12946479.html

Нефтедолларов уже не хватает, надо обирать электорат. Видимо, в «элите» надеются, что для баскачества и вышибания налогов понадобится именно диктатура. Ну не менять же экономический курс, саму себя хороня, не заниматься же самоубийственной для нашей «элиты» неоиндустриализацией!

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Ко всему этому добавляется еще один панический момент, о чем говорит Игорь Стрелков. ВВП обещал «элите» РФ: «Я помогаю Трампу стать президентом США, он – свой в доску, и я с ним договорюсь о снятии санкций и разрядке напряженности». «Элите» РФ сие крайне важно: ее активы и дети – на Западе. Но Трамп (что было ясно для нас) повел себя иначе, все больше забирая в сторону антирусского ястребизма. Нажима на Москву он сбрасывать не будет, санкций снимать – тоже. Более того, торжествующие вопли глупого Кремля после победы Трампа просто вынуждают его вести антимосковскую политику, дабы внутри Америки не прослыть марионеткой Путина. (Сие лишний раз говорит об умственных способностях расейского истеблишмента).

Но если ВВП не смог договориться с Трампом, то он сильно разочаровывает «элиту» РФ, теряет в ее глазах свою дееспособность. Потому совершенно не случайно разговоры о новом самодержавии в РФ пошли как раз на фоне крушения глупых надежд на «Трампнаш».

И уже очевидно, что не только часть «элиты» недовольна своим предводителем. У простонародья смесь из нищеты в реале и «жвачки» из Сирии с Украиной на телеэкранах вызывает все более сильные рвотные позывы…

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Но уже очевидно, что никакая монархия (с боярами в виде исчадий 90-х, сырьевых монетаристов Шувалова, Набиуллиной, Грефа, Кудрина и т.д.) «элиту» не спасет. Самодержавная диктатура, лишенная всяких сдержек, противовесов и даже намека на контроль снизу, требует корпуса честных и очень грамотных управленцев. Уж точно – на уровне управленцев сталинского СССР. Как вы понимаете, орава ворья и орда косоруких дебилов («кадры» нынешнего режима) на сию роль никак не тянут. Поэтому монархия с чрезвычайными полномочиями быстро добьет экономику РФ и приблизит гражданскую войну в «элите», моментально утопив страну в чудовищном казнокрадстве и столь же неописуемом дуболомстве госаппарата. Агония будет только ускорена.

Власти не поможет даже то, что даже потенциальная возможность Майдана в РФ уничтожена; даже то, что все активные окажутся за решеткой. Система войдет в острейший маразм (как и горбачевская) и уподобится линкору, орудийные башни коего палят не по врагу, а друг по другу. Сама же власть и примется крушить экономику, а за нею – и Росфедерацию. Начнется кровавая борьба кланов за иссякающие источники денег, а это – гарантированное разложение чиновного корпуса и силовых структур.

Рассуждения о введении в РФ неограниченного самодержавия (цезаризма) - плохо завуалированный вопль страха.

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Одновременно Порошенко-Вальцман, учинив полную блокаду ЛДНР, вынуждает Кремль взять на полное содержание республики Донбасса. Иначе они просто погибнут от гуманитарной катастрофы. Металл и уголь ЛДНР Росфедерации при нынешней сырьевой экономике не нужны – свои-то девать некуда, а мировые рынки перенасыщены. Значит, придется покупать уголь и металл в убыток, тем самым делая нехватку средств в РФ все более отчаянной. А если Трамп собьет мировые цены на нефть, то вообще швах получается.

Выход может быть один: резко нарастить инфраструктурное и новое промышленное строительство в РФ, чтобы все это жадно поглощало металл и уголь как самой РФ, так и ЛДНР. Причем для такой неосталинской индустриализации нужно использовать разумную эмиссию рублей по Глазьеву. При этом включив Донреспублики в состав Росфедерации. Но, как мы знаем, Кремль скорее повесится, чем пойдет на такую смену курса. Значит, ЛДНР повиснет на шее хилой экономики РФ дополнительными жерновами. Это в условиях огромных и бессмысленных затрат на футбол-2017-2018 и на войну в Сирии.

Затраты на содержание республик плюс не менее громадные затраты на содержание Крыма ускорят сначала экономический, а затем и политический крах Кремля. Сам же Киев надеется продержаться, выклянчив кредиты у Запада.

Такова расплата для Москвы за ее подлость и трусость в 2014 году. Тогда можно было взять Крым вместе со всей Новороссией, получив самодостаточный экономически суперрегион, который не нужно было кормить (он сам себя отлично обеспечивал), который не был бы разрушен войной и криминалом. Да и Крым не нуждался бы в дорогом Керченском мосте и не испытывал бы дикого дефицита пресной воды. На него бы не пришлось тратить по 170 млрд. рублей в год. Но предав Новороссию и занявшись идиотским «Крымнашем», Кремль сам привел все к нынешнему преддверию катастрофы.

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Отсюда – вывод. Вполне возможно, что мы стоим на пороге начала саморазрушения криминальной постсоветской квазигосударственности. Когда впавшая в безумие и бесчувствие система начинает разваливать саму себя.

Нам надо быть готовыми как к массовым протестам (это – в том числе и шанс вынудить власть остановить самые убийственные шаги), так и к тому, что придется мобилизоваться для недопущения «второго 1991 года».

Поэтому я – рядом с Игорем Стрелковым в Комитете 2501.

Думаю, что в стране могут начаться первые массовые протесты. Нам нужно их поддержать. Причем выдвигая требование отставки правительства и верхушки ЦБ РФ. Это полезно со всех сторон. Отставка правительства Медведева означает начало конца «православно-чиновничьей» клептократии. Почему?

Первый вариант (самый нереальный): Кремль формирует правительство не из отмороженных сырьевых монетаристов из секты Свидетелей Гайдара и Чубайса, а из Глазьева, Болдырева, Савченко, из успешных промышленников из несырьевых (сложных) секторов. В это правительство входит и новое руководство ЦБ РФ.

Если это случается (формируется Правительство новой индустриализации и протекционизма), Кремлю придется пойти на "революцию сверху" и менять социально-экономический курс, при этом пуская под нож старую "элиту". И это - очень хорошо. Но именно поэтому сей вариант наименее реален.

Второй вариант, самый вероятный: вместо кабинета Димона формируется правительство из полных монетаристских одиозусов - типа Грефа, Кудрина, Чубайса, Шувалова, Набиуллиной, Майкла Эгоновича-Дмитриева. Что лучше всего умеют делать неолиберальные монетаристы? Правильно: они способны создать экономический крах даже на ровном месте. Именно это они и сотворят в РФ.

И тогда придется идти на очень большие политические изменения...