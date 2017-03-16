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Московский листок

Путин отправится по императорским местам

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 2

путин царь арктика шойгу
Путин отправится по императорским местам

Владимир Путин планирует отправится в экспедицию на землю Александры архипелага Франца-Иосифа. Компанию президенту составит министр обороны Сергей Шойгу. Известно, что поход состоится в рамках Арктического форума, который пройдет в конце марта в Архангельске. "Высадка" намечена на 28 или 29 марта.

"Такая возможность прорабатывается", – сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу уже подтвердил свое участие в мероприятии. Однако детали экспедиции он решил оставить в секрете.

Ну что ж, достойный ответ будущего самодержца злопыхателям. Вот вы тут пока желчью исходите, а отец народов собрался в полярную экспедицию. Чтоб всё обозреть самому и лично испытать.

Кстати, почему это русские острова носят имя чуждого нам императора и иноземной принцессы? У нас что, своих нет? Вот Путин, надо думать, место и присматривает - Земля Владимира Первого безусловно приятней русскому уху. Да и остров Кужугетыча тоже не лишний будет...

Как это пели в мрачные дни большевизма: "Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!"

И как легко и непринужденно администрация президента превратится в Министерство двора Его императорского величества - ведомство вице-премьера Рогозина давно уже затмевает своими искрометными шутками кабачок "13 стульев", министерство иностранных дел с приходом Захаровой не отстает, а министерство обороны давно уж исполняет функцию конвоя Его императорского величества - ну и в свободное время еще и шоу организует для публики. Так что все готово, можно восходить на трон.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Шойгу = личный спасатель
Отто написал 16.03.2017 01:05
Для Шойгу это вполне разумная шкурность, т.к. он ведь тоже на этом же самолете удрать сможет.
А вообще-то, Хитропланный и МО в одном самолете в небе бескрайних просторов Арктики - цель соблазнительная. Браво советникам Многоходовочного!
Или же он просто, как неуловимый Джо - неуловим, потому что никому не нужен?
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Шойгу = личный спасатель
А.Головенко, журналист написал 16.03.2017 00:45
Почему Шойгу так дорог Его Благородию? Потому что он давно его личный спасатель, который круглосуточно держит для него самолет "под парами"
На случай, если придется бежать
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