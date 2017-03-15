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Московский листок

В России появится мемориал военнослужащим НКВД

Опубликовано 15.03.2017 в разделе комментариев 2

В России появится мемориал военнослужащим НКВД

Общественный совет при ФСБ России поддержал идею создания мемориала, увековечивающего память военнослужащих дивизии войск НКВД СССР, погибших на подступах к Ленинграду.

"Воздавая дань уважения военнослужащим органов безопасности, отдавшим жизнь в борьбе с фашизмом, Общественный совет поддержал инициативу ветеранов военной контрразведки о создании мемориального сооружения, увековечивающего память военнослужащих 1-й стрелковой дивизии войск НКВД СССР, погибших при сдерживании войск вермахта на подступах к Ленинграду", - цитирует Интерфакс пресс-релиз Центра общественных связей ФСБ

Отмечается, что участники заседания обсудили меры по противодействию попыткам "фальсификации истории отечественных органов безопасности" и поддержали предложение "о размещении в ряде изданий публикаций, объективно освещающих деятельность органов безопасности в годы войны".

Также члены совета обсудили направления участия в работе ФСБ России по поддержанию в надлежащем состоянии воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память военнослужащих органов безопасности, погибших в период Великой Отечественной войны.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
как это верно! написал 15.03.2017 23:16
героически расстреливали женщин и детей!
страдальцы! Один Вася Блохин 15 000 расстрелял. Как такому не поставить памятник?
Если Бандера завалил 1 000 000 россиян, то и ему бы памятники ставили на России
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а почему бы и нет
Маркин написал 15.03.2017 23:13
также сражались и погибали за победу
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