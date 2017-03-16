Ксенофобский указ Трампа в США больше не действует

Судья американского штата Гавайи Деррик Уотсон заблокировал новый иммиграционный указ президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уотсон отклонил аргумент о том, что президентский указ не представляет собой меры, направленной против мусульман. По его мнению, имеются "значительные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа".

Соответствующее решение Уотсон принял всего за несколько часов до вступления президентского указа в силу. Теперь действие этого документа приостановлено по всей территории США.

Апелляция на это решение будет разбираться в Апелляционном суде девятого округа в Сан-Франциско, который ранее уже поддержал запрет на вступление в силу первого указа Трампа по иммиграции, подписанного через неделю после инаугурации.

Трамп подписал второй иммиграционный указ в понедельник, 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержится запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак.

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран предполагалось ввести на 90 дней. Кроме того, документ предусматривал приостановку приема беженцев на 120 дней. За это время правительство должно разработать "меры экстренного контроля", говорится в указе. Второй иммиграционный указ должен был вступить в силу 16 марта.

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

Отметим, что при бравурном "трампнашизме" дорогих россиян - его ксенофобские указы и изменения во внешней политике коснулись и их.

Посольство США в России ещё в январе изменило порядок выдачи виз российским гражданам. Теперь при повторном обращении за визой необходимо вновь пройти собеседование в случае, если с момента окончания срока действия предыдущей визы прошло больше года, сообщает телеканал «Дождь». Отмечается, что данное решение связано с указом президента США Дональда Трампа, предписывающим госдепартаменту немедленно отменить программу, позволявшую гражданам некоторых стран не проходить собеседование.

Ранее при повторном обращении за визой США гражданин России при обращении в течение 48 месяцев после окончания действия прошлой визы мог получить новую без обязательного личного собеседования. Теперь же срок обращения за повторной визой с такими условиями сокращен до 12 месяцев.

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