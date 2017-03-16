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Московский листок

Средний размер взятки в РФ вырос на 75% за год

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 1

Средний размер взятки в РФ вырос на 75% за год

Средний размер взятки в России в 2016 году вырос на 75% и составил 328 тыс. рублей, сообщат газета "Коммерсант" со ссылкой на начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майора полиции Андрея Курносенко.

По его словам, всего в 2016 году управление выявило 69 тысяч экономических преступлений, а общий размер материального ущерба по оконченным делам составил 298 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Возмещено было около 108 миллиардов рублей, что выше показателей предыдущего года на 23%.

Курносенко также отметил, что число коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, за год увеличилось на 21%, размер установленного ущерба по ним составил почти 43 млрд руб.

"Коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее", - пояснил генерал-майор.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Шат
Ткм написал 16.03.2017 10:33
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