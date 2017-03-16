Неофеодальный Казахстан "приютил" в рабстве новосибирского физика

Следственные органы Следственного комитета России по Новосибирской области проводят доследственную проверку в связи с информацией об использовании рабского труда без вести пропавшего в 2014 году на территории Казахстана 54-летнего жителя Академгородка, сообщает региональное управление СК.

"Следователи в настоящее время дают оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях СМИ и с учетом пояснений мужчины, который в ближайшее время прибудет в Новосибирск. По итогам проверки будет принято итоговое процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что сотрудники торгового центра в Алма-Ате нашли мужчину, который рассказал, что несколько лет находился в рабстве в Казахстане, а до этого проживал в Новосибирске и является физиком-атомщиком. Мужчина представился Юрием Джановичем Образцовым, сказал, что ему 54 года и он прописан в Новосибирске на улице Жемчужной, 24.

По словам мужчины, до 2013 года он работал в одном из институтов Сибирского отделения РАН. В Казахстан приехал с неким грузом четыре года назад, после чего оказался на каком-то фермерском хозяйстве практически в рабстве, пишет "НГС.Новости". Образцов утверждает, что его оттуда не выпускали и избивали, но он не помнит, где находится это хозяйство.

После нескольких неудачных попыток Юрию, по его словам, все же удалось сбежать и добраться до Алма-Аты, где на него обратили внимание сотрудники одного из торговых центров, организовавшие поиск родственников ученого через социальные сети.

Как сообщает "Интерфакс", к настоящему времени родственники нашлись, мужчина поговорил с братом. Новосибирская полиция выслала в Казахстан документы, необходимые для возвращения физика в Россию.

Отметим, что такие явления возникают в неофеодальном Казахстане не на пустом, а на законодательно подготовленном месте. Не сулчайно же на встрече, которая состоялась в июне 2016-го в Женеве, Казахстан привлек огонь из Международной организации труда (МОТ) за несоответствие международным стандартам в области свободы объединения трудящихся, неспособность изменить свой ограничительный профсоюзный закон, и за нарушение процедур отчетности ООН.

Комитет МОТ по применению стандартов (CAS) — которая представляет правительства, профсоюзы и работодатели — выразили » серьезную озабоченность » по поводу отсутствия в Казахстане прогресса по приведению национального трудового законодательства в соответствие с ключевой конвенцией она ратифицировала в 2000 году.

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