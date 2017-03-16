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Московский листок

Постпред США при ООН призвала "никогда не доверять России"

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 0

Постпред США при ООН призвала "никогда не доверять России"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала руководство страны "никогда не доверять России" и "воспринимать всерьез российскую угрозу", сообщает NBC News.

"Воспринимайте это всерьез. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", - заявила она в эфире американского телеканала.

Постпред выступила в эфире после того, как суд Северной Калифорнии предъявил россиянам официальные обвинения в хакерской атаке на портал Yahoo в 2014 году, в результате которой были взломаны 500 млн учетных записей.

 



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