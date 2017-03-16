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Московский листок

78% россиян уверены, что присоединение Крыма принесло только пользу

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 1

78% россиян уверены, что присоединение Крыма принесло только пользу

78% россиян уверены, что присоединение Крыма к России принесло стране только пользу, в прошлом году такого же мнения придерживались 60% наших сограждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты мартовского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Между тем, 13% опрошенных заявили о негативных последствиях этого события, еще 9% не определились с ответом. При этом, подавляющее большинство россиян (97%) согласны с утверждением "Крым – это Россия" (в 2016 году - 96%), 2% не признают полуостров частью РФ и 1% затрудняется ответить.

В ходе опроса 84% россиян заявили, что финансирование Крыма необходимо осуществлять наравне с остальными регионами, 10% предложили выделять Республике больше средств из бюджета. Еще 3% считают, что регион не нуждается в финансировании.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
поправляшка написал 16.03.2017 11:39
Оккупация Крыма, подлая и вероломная, если говорить правильно
78% жителей Германии в 1941 году считали что "присоединение" Польши, Греции, Дании, возвращение Австрии в родную гавань - принесло только пользу
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