78% россиян уверены, что присоединение Крыма принесло только пользу

78% россиян уверены, что присоединение Крыма к России принесло стране только пользу, в прошлом году такого же мнения придерживались 60% наших сограждан, сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты мартовского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Между тем, 13% опрошенных заявили о негативных последствиях этого события, еще 9% не определились с ответом. При этом, подавляющее большинство россиян (97%) согласны с утверждением "Крым – это Россия" (в 2016 году - 96%), 2% не признают полуостров частью РФ и 1% затрудняется ответить.

В ходе опроса 84% россиян заявили, что финансирование Крыма необходимо осуществлять наравне с остальными регионами, 10% предложили выделять Республике больше средств из бюджета. Еще 3% считают, что регион не нуждается в финансировании.