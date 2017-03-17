Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу, а в том, что не пошли до конца

На украинский Майдан в нашем обществе сегодня господствуют две противоположные точки зрения

И обе эти точки зрения – буржуазные. Они выражают позицию двух конкурирующих групп российской буржуазии. Та крупная буржуазия, которая теперь обладает государственной властью, превратила Майдан в пугало. А та крупная буржуазия, которая от государственной власти отстранена и упорно к ней стремится, выставляет его как идеал.

Первые (так называемые «патриоты») говорят нам, что Майдан - это был никому не нужный, бессмысленный и кровавый хаос, разрушивший страну. Что украинцы, которые пошли на Майдан – попросту безрассудные смутьяны, которые сами не знают, чего хотят и которые по глупости, за здорово живешь, устроили беспорядки и сделали себе только хуже. И делают вывод: сохрани бог от Майдана! Довольствуйтесь тем, что есть, цените стабильность! И ни в коем случае не раскачивайте лодку – иначе будет еще хуже!

Вторые (так называемые «либералы») - в восторге от Майдана. Они говорят о Майдане с горящими глазами: Майдан, мол, это восстание против тирании и диктатуры, за свободу и демократию, в ходе которой украинский народ продемонстрировал свое достоинство и свои европейские устремления. Слава Майдану, да здравствует Майдан в России!

Ни та, ни другая точка зрения не выражает интересы рабочего класса.

Станет ли нам, рабочему классу, лучше - если мы послушаемся «патриотов» (то есть, буржуазию у власти), откажемся от борьбы и будем сидеть сложа руки? Нет! Если мы не будем сопротивляться гнету и грабежу – грабители и угнетатели совсем обнаглеют и будут нас грабить и угнетать еще циничнее. Если рабочий класс откажется от борьбы – он навсегда останется в рабстве у капиталистов, капитал навсегда сохранит свою власть над нами, и навсегда останется несправедливый строй, основанный на эксплуатации.

Станет ли нам, рабочему классу, лучше – если мы послушаемся «либералов», и устроим такой же Майдан, как на Украине – поможем прийти к власти той группировке капиталистов, которая теперь от нее отстранена? Нет! Мы попросту поменяем шило на мыло, одних капиталистов на других (и наверняка еще более жестоких и циничных, чем прежние, как это произошло на Украине). Как бы ни называли себя поработители рабочего класса – либералы, патриоты – рабочий класс все равно останется в рабстве, все равно будет угнетен, ограблен и унижен.

Какая же точка зрения на Майдан выражает наши интересы, интересы рабочего класса?

Наш главный классовый интерес – освободить себя и все угнетенные капиталом слои народа от гнета, свергнуть власть буржуазии и установить нашу, рабочую, власть, разрушить грабительский буржуазный строй и вместо него создать справедливый коммунистический строй.

Именно с этой точки зрения мы и должны смотреть на Майдан.

Можем ли мы осуждать украинский народ за то, что он встал на борьбу – если мы знаем, что только борьбой рабочий класс освободит себя и добьется победы?

Нет, конечно! Если народ угнетен, ограблен, унижен, если ему плюют лицо и вытирают об него ноги – он не просто имеет право – он обязан восстать! Если только он себя уважает и чувствует ответственность перед своими потомками. Отказаться от борьбы, не сопротивляться – это верная гибель, это хуже всего.

Нет, мы не осуждаем украинских трудящихся за то, что они восстали и попытались улучшить свое положение. Мы жалеем о том – что они не сумели этого сделать.

Ошибка украинских трудящихся не в том, что они поднялись на борьбу – а в том, что они в своей борьбе не пошли до конца. Их ошибка не в том, что они восстали против тех капиталистов, которые на тот момент были у руля государственной власти – а в том, что они не выступили против ВСЕХ КАПИТАЛИСТОВ, против всей капиталистической системы в целом. Украинские трудящиеся должны были бороться за то, чтобы изменить общественно-экономический строй – а они вместо этого стремились поменять фамилии и физиономии правителей. Но если строй остается прежним – от перемены фамилий и физиономий правителей мало что изменится. На место одних грабителей придут другие, народ попадет из огня да в полымя.

Так и вышло, да и не могло выйти по-другому. Украинский рабочий класс не был готов к тому, чтобы взять и удержать власть. Украинские пролетарии, так же, как и российские, пока еще не осознают себя отдельным классом, не понимают своего классового интереса, не сплочены и не организованы и не имеют своего боевого руководящего центра – классовой рабочей партии, вооруженной марксисткой наукой. Без этих условий рабочий класс не может успешно бороться и не может победить. Без этого он всегда так или иначе будет орудием в руках той или другой буржуазной группировки.

(Поэтому теперь самое главное и для украинского пролетариата, и для российского, да и для любого другого – освободиться от идейного порабощения буржуазной идеологией, осознать себя отдельным классом и создать свою пролетарскую классовую организацию – революционную партию рабочего класса, вооруженную учением научного коммунизма).

Как мы, российский пролетариат, должны отвечать на демагогию двух буржуазных группировок – и тех, кто превратил Майдан в жупел и пугает нас им, и тех, кто видит в нем идеал и призывает нас устроить такой же Майдан?

Первым мы отвечаем так:

- Вы пугаете нас Майданом потому, что вы боитесь потерять власть и награбленные богатства. Поэтому вы теперь призываете нас ценить стабильность (при которой кучка паразитов стабильно богатеет, а трудовой народ стабильно нищает, и все население в целом стабильно вымирает, вырождается и падает культурно и нравственно). Вы призываете нас из страха перед Майданом отказаться от борьбы, сидеть сложа руки, без сопротивления терпеть ваш гнет, ваш циничный грабеж, наглость и бесстыдство. Не надейтесь! Мы не откажемся от борьбы, потому что отказаться от борьбы для нас значит – подписать себе смертный приговор, согласиться на вечное рабство, на прозябание и вырождение. Так что хватит пугать нас Майданом! Мы будем бороться – но не так, как украинские трудящиеся. Не так, чтобы заменить одних капиталистов на других, а так – чтобы ликвидировать капиталистов как класс.

А что мы отвечаем второй группе буржуазии, которая бредит Майданом? Им мы отвечаем так:

- Вы мечтаете о Майдане, потому что надеетесь на чужом горбу выехать в рай. Надеетесь, что мы, российские трудящиеся, достанем из огня каштаны – а вы этими каштанами будет лакомиться. Попросту говоря, вы надеетесь, что мы, как это сделали украинские трудящиеся, свергнем ту группу буржуазии, которая теперь стоит у руля государственной власти – и посадим на их место вас!

Не надейтесь на это! Да, мы встанем на борьбу - но совсем не для того, чтобы этим воспользовались вы! Мы свергнем ныне правящую группу капиталистов – но совсем не для того, чтобы привести на их место вас! Власть мы у них отберем – но совсем не для того, чтобы потом с поклоном передать ее вам!

Вы такие же враги трудового народа, как и те, против кого вы нас теперь призываете поднять Майдан. И если мы, по примеру украинцев, свергнем их и посадим вас – вы также проворно и ловко усядетесь нам на шею, как уселась на шею украинскому народу новая буржуазная группировка, которая до этого так яро разоблачала своих конкурентов – олигархический клан Януковича. Нет, мы будем бороться против всех вас – и тех, кто называет себя «патриотами» и пугает нас Майданом, и тех, кто называет себя «либералами» и ратует за Майдан.

Нам не нужен буржуазный Майдан – нам нужна социалистическая революция. Мы не будем менять одних эксплуататоров на других, мы поменяем общественно-экономический строй, чтобы сделать невозможным существование всяких эксплуататоров.

И мы знаем: когда так называемые либералы поймут, что происходит не Майдан, а революция – они тут же повернут на сто восемьдесят градусов. Теперь они яро призывают нас восстать против тирании, восхищаются свободолюбием украинцев. А когда поймут, что мы восстаем не для того, чтобы привести их к власти – посмотрите только, как они на нас ощерятся! И мы для них будем уже не восставшим народом – а толпой дикарей и варваров, распоясавшимися хамами, возмутителями порядка и врагами общества, которых надо усмирять и обуздывать. И тогда наши демократы и свободолюбцы снова будут кричать: «Раздавите гадину!», как кричали в девяносто третьем.

То же самое происходило, когда на смену Февралю пришел Октябрь. Во время Февральской революции либеральная буржуазия тоже думала, что трудящиеся свергнут самодержавие – и с поклоном передадут власть ей, буржуазии. Поэтому либеральные буржуа нацепили красные банты и все в один момент сделались «революционерами». Пока на улицах трудовой народ сражался с самодержавием, строил баррикады, вступал в перестрелки с полицией - они сидели в Думе и потирая руки ждали, когда им отдадут власть. А когда грянул Октябрь, когда стало понятно, что рабочий класс хочет завоевать власть не для буржуазии, а для себя – тогда все эти «революционеры» яростно ощерились на революцию, стали ее злейшими врагами. И после все они оказались в лагере заклятых контрреволюционеров-белогвардейцев, в штабах Корнилова, Колчака, Врангеля, Юденича и им подобных.

***

Такова наша, пролетарская позиция по поводу Майдана. Конечно, теперь, при власти буржуазии, она не слышна. Теперь навязчиво и агрессивно звучат позиции разных групп буржуазии. Это и понятно. Если у власти буржуазия – значит, ее позиция и будет господствовать в обществе. Она будет греметь во всех средствах массовой информации, ее будут озвучивать буржуазные идеологи всех мастей с политических трибун, университетских кафедр и церковных амвонов. А позицию рабочего класса нам придется распространять вопреки буржуазной пропаганде, с боем пробиваясь через нее – на тех немногочисленных ресурсах, которые готовы служить рабочему классу, в наших рабочих газетах и листовках, в нашей устной агитации.

Наш голос пока что тих – потому что рабочий класс пока что слаб. Рабочий класс теперь только-только оправляется от поражения. Он заново учится бороться против капитала, делает первые попытки сорганизоваться. Вполне понятно, что на этих первых порах у него больше поражений, чем побед. Но рабочий класс будет двигаться дальше, будет усиливать свою борьбу и крепнуть. Это неизбежно. На это его толкает сам капитализм, который все глубже проваливается в кризис, значит, все более ухудшает положение миллионов трудящихся.

Рабочий класс будет крепнуть в борьбе, и его голос будет становиться все громче. Придет время, когда голос рабочего класса зазвучит на всю страну и заглушит голоса всех буржуазных группировок. Тогда и по Майдану будет господствовать не позиция «либералов», не позиция «патриотов» - а позиция рабочего класса.