Растратчика-мостовика Шишова Путинская Фемида выпускает по УДО

Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего генерального директора и владельца НПО "Мостовик" Олега Шишова, которого весной 2016 года приговорили к трем годам заключения за растрату 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума во Владивостоке, а осенью - к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

"Суд в ходе выездного заседания удовлетворил ходатайство и постановил выпустить по УДО Олега Шишова", - сообщили ТАСС в канцелярии суда 16 марта.

В сентябре 2016 года Куйбышевский районный суд Омска признал Шишова виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 2009-го по 2011 год Шишов внес в финансовые документы и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций-контрагентов, в том числе номинальных, строительно-монтажных работ на объектах, расположенных на территории Владивостока (мост на остров Русский в рамках подготовки к саммиту АТЭС, Приморский океанариум), Омска, Тюмени, Тобольска, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов.

Ранее, в марте того же года, Фрунзенский суд Владивостока приговорил Шишова к трем годам заключения за растрату 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума. С учетом этого вердикта омский суд приговорил Шишова к четырем годам колонии общего режима.

Летом 2015 года арбитражный суд Омской области признал ООО "НПО "Мостовик" банкротом. Эта компания строила в олимпийском Сочи большую ледовую арену на 12 тыс. мест для хоккея с шайбой, санно-бобслейную трассу и ряд крупных объектов транспортной инфраструктуры города. Компания также была одним из крупнейших подрядчиков при подготовке к саммиту стран АТЭС - 2012 во Владивостоке.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- А вы говорите, что нет у нас классового правосудия! Что закон для всех един и каждое наказание соразмерно вине. Недели не прошло, как ещё одна "амнистия" постигла представителя буржуазии. И года не просидел "эффективный менеджер". И всё это на фоне того, что очередную апелляционную жалобу Сергея Удальцова, боровшегося против регулярно амнистируемого класса, за экспроприацию этого класса - конечно же Верховный суд "завернул", оставил без удовлетворения, сидеть ему до летнего звонка. Правда, предыдущий повод для амнистии казнокрада был поскромнее, мы писали о нём, мы ни одного подобного случая не пропускаем - всего на миллион рублей ограбил этот представитель буржуазии народ. Но классовая Фемида прощает и провинности подороже, теперь ставки подросли - амнистируют и за расхищение миллиарда. Видимо, очень хорошо вёл себя "мостовик". Кстати, с рабочими этого самого "Мостовика" я общался - компания богатейшая, имеет свои самолёты даже - понятно, что для такой корпорации миллиард из бюджета спереть это "тьфу". Ну, и бюджет в лице Путина - не обижается, главное, чтоб капитализм креп в глазах общества, и крепнет он одной лишь планомерной кражей у народа всего, что когда-то социализм ему дал...

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