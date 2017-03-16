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Московский листок

В парижском офисе МВФ произошел взрыв

Опубликовано 16.03.2017 в разделе комментариев 4

В парижском офисе МВФ произошел взрыв

В парижском офисе Международного валютного фонда произошел, сообщает BBC со ссылкой на источники в полиции. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в свертке неизвестного происхождения и сработало при попытке его вскрыть. В результате инцидента пострадал 66-летний сотрудник. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.Офис Международного валютного фонда во Франции располагается в центре Парижа, рядом с Елисейскими полями.



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Всего комментариев к статье: 4
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С приветом написал 16.03.2017 16:16
Хохлы виновати. Они сегодня получили 600 млн. Решили что мало)))
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Ченко написал 16.03.2017 15:24
В парижском офисе МВФ произошел взрыв - и поделом!!. Надо полагать, что со "взырывников" в тот момент бремя грехов рухнуло!..
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kirilis написал 16.03.2017 15:12
На фиг ее чистить. Взорвать и дело с концом, нечего мучиться.
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ivantsev917 написал 16.03.2017 15:09
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. Уже после первого сеанса я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность. Ушли все хронические болезни и улучшился иммунитет. Советую теперь всем &#8212; http://2qu.ru/savkin
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