В парижском офисе МВФ произошел взрыв

В парижском офисе Международного валютного фонда произошел, сообщает BBC со ссылкой на источники в полиции. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в свертке неизвестного происхождения и сработало при попытке его вскрыть. В результате инцидента пострадал 66-летний сотрудник. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские.Офис Международного валютного фонда во Франции располагается в центре Парижа, рядом с Елисейскими полями.
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С приветом написал 16.03.2017 16:16
Ченко написал 16.03.2017 15:24
kirilis написал 16.03.2017 15:12
ivantsev917 написал 16.03.2017 15:09